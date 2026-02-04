Spominju se i hrvatska imena: Evo kako i Dalmatinci mogu kopati po Epsteinovim mejlovima, dokumentima i slikama

Cijeli svijet priča o fotografijama, mejlovima i imenima iz Epstein filesa u kojima su tisuće imena iz svih dijelova svijeta. Američko Ministarstvo pravosuđa objavilo je veliku količinu dokumenata povezanih sa slučajem Jeffreyja Epsteina, a društvene mreže i medije preplavili su podaci o užasima koje su istraživači tamo pronašli.

U mejlovima se spominju i hrvatska imena.

Riječ je o sudskim spisima, fotografijama, e-mailovima, zapisima letova i drugim materijalima prikupljenima tijekom istraga. Iako su dokumenti dio američkog pravosudnog sustava, objavljeni su kao javno dostupni materijali, što znači da im može pristupiti svatko s internetskom vezom, pa tako i čitatelji iz Hrvatske.

Središnje mjesto za pregled tih dokumenata nalazi se na službenoj stranici američkog Ministarstva pravosuđa:

https://www.justice.gov/epsteinNa toj stranici nalazi se svojevrsna digitalna biblioteka s različitim kategorijama materijala, uključujući sudske zapise, objave Ministarstva pravosuđa i dokumente dobivene putem zahtjeva za pristup informacijama. Za većinu korisnika najvažnija će ipak biti tražilica koja omogućuje pretraživanje svih objavljenih datoteka. Ona se nalazi na adresi: https://www.justice.gov/epstein/search Pretraživanje funkcionira kao i na svakoj drugoj web-tražilici. U polje za pretragu potrebno je upisati pojam koji te zanima. Ako, primjerice, tražiš zapise o letovima, možeš upisati “flight logs”. Ako istražuješ komunikaciju, pokušaj s pojmovima poput “emails”. Moguće je pretraživati i imena osoba, tvrtki ili lokacija. Nakon što dobijete rezultate, klik na dokument otvara datoteku koju možetepregledavati online ili preuzeti na računalo. Dokumenti su podijeljeni u skupove pa je ponekad lakše krenuti pregledavanjem konkretnih kolekcija nego općom pretragom. Primjeri takvih objavljenih setova nalaze se na adresama

https://www.justice.gov/epstein/doj-disclosures/data-set-1-files i https://www.justice.gov/epstein/doj-disclosures/data-set-12-files. Ove stranice pokazuju kako je građa strukturirana i mogu poslužiti kao dobra početna točka za razumijevanje načina na koji su materijali organizirani. Podataka u baš puno, pretraživanje je iznimno naporno Dio starijih javnih zapisa moguće je pronaći i u FBI-jevoj digitalnoj arhivi poznatoj kao The Vault, na adresi

https://vault.fbi.gov/jeffrey-epstein. Prije nego što se upustite u dublje pretraživanje, dobro je znati nekoliko stvari. Dokumenti su iznimno opsežni i često nemaju dodatna objašnjenja, pa ih ponekad nije lako razumjeti bez šireg konteksta. Mnogi PDF-ovi zapravo su skenirani dokumenti, što znači da tekst u njima nije uvijek moguće pretraživati automatski. Ako tražilica ne pronalazi ono što tražite, pokušajte preuzeti dokument i pretražiti ga unutar vlastitog PDF čitača. Također, nemojte se iznenaditi ako naiđete na zacrnjene dijelove teksta. Velik broj dokumenata je redigiran kako bi se zaštitio identitet žrtava ili ispunili zakonski uvjeti privatnosti. Zbog toga neki zapisi mogu djelovati nepotpuno. Važno je naglasiti i da pristup ovim materijalima nije geografski ograničen. Drugim riječima, korisnik iz Hrvatske vidi iste javno objavljene dokumente kao i netko iz Sjedinjenih Država, bez potrebe za posebnom dozvolom ili plaćanjem. Iako snalaženje među tisućama stranica može djelovati zahtjevno, kombinacija službene tražilice Ministarstva pravosuđa i dodatnih alata omogućuje relativno precizno pronalaženje informacija. Ključ je u strpljenju i korištenju različitih pojmova pretrage dok ne dođeš do materijala koji te zanima.