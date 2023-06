Spoj videa i glazbe, kombinacija jazza i elektronike ove subote u Domu mladih!

Mlada bubnjarka BRUNA MATIĆ, zajedno s grupom iskusnih i priznatih glazbenika, splitskoj će publici predstaviti svoj najnoviji album i audiovizualni projekt N O I S E. Glazbenike koji se ne boje prelaziti žanrovske granice poslušajte, ali i pogledajte, u subotu 24. lipnja u 20 h u Amfiteatru Doma mladih.

N O I S E je audiovizualna suita u trajanju od oko 75 minuta koja govori o buci kojom smo svakodnevno okruženi, te buci kao glavnom obilježju modernog života u gradu. Buka prometa, radova, sirena, te u širem smislu neželjeni sadržaj se miješa s ogromnom količinom informacija kojima smo svakodnevno bombardirani. Zvukovi se isprepliću sa svjetlima, reklamama, informacijama, telefonskim pozivima, mislima, stvarajući buku koje nismo niti svjesni, što je polako postalo sastavni dio modernog života u gradu. Sinkronizirano kako bend svira se na platnu prikazuje i video koji još bolje pomaže ispričati ovu priču.

Komponenta ove suite koja je publici sasvim nova je video koji se sinkronizirano prikazuje za vrijeme svirke, koji uz glazbu pomaže ispričati priču projekta N O I S E. Kombinacija jazza i elektronike autoricu predstavlja u sasvim novom svjetlu, istražujući nove puteve jazza u 21. stoljeću kroz stapanje glazbe i vizualne umjetnosti, dok nas narativni sadržaj ovog djela vodi kroz priču o životu u modernom svijetu.

tenor sax, fx Vojkan Jocić

gitara Filip Pavić

bass Bojan Skočilić

klavijature Hrvoje Galler

bubnjevi Bruna Matić

mixing inžinjer - Saša Miočić

Spoj elektronike i jazza

Mlada bubnjarka je na ovom projektu radila oko dvije godine, te je autorica kompozicija, aranžmana, teksta i videa. Spoj videa i glazbe, te korištenje elektronskih efekata je odraz trenutnih strujanja jazz glazbe u 21. stoljeću, gdje glazbenici kao što su Brad Mehldau, Mark Giuliana, Jojo Mayer, Robert Glasper i drugi crpe inspiraciju iz raznih žanrova elektronske glazbe, ali i hip-hopa.

Album je dostupan i na streaming platformama kao i na na web stranici, ali za potpuno audiovizualno iskustvo nikako ne propustite koncert ovu subotu.

O Bruni Matić

Nakon završene osnovne i srednje škole za popularnu jazz glazbu u Zagrebu Bruna Matić nastavlja studij jazz bubnjeva na Sveučilistu za glazbu i izvedbenu umjetnost u Grazu. Stječe bachelor diplomu nakon čega seli u Rotterdam. 2020. završava master studij na akademiji Codarts. U svojoj dosadašnjoj karijeri je imala prilike surađivati s mnogim bendovima i izvođačima kao što su HGM A Band, Irena Žilić, The Frajle, Matija Cvek, HRT jazz orkestar, Miro Kadoić/David Gazarov kvartet, Davor Križić Experiment i mnogi drugi.

Također vodi i vlastiti bend Bruna Matić Quartet s kojim 2019. objavljuje album prvijenac ''Two Weeks After Midnight''. Redovito aranžira za HRT jazz orkestar za koncertni ciklus Sunčana strana Prisavlja uz goste poput Psihomodo popa i TBF-a, te nastupa s izvođačima kao što su Nela Đinđić, Gina Damjanović, Marija Mirković (ex Frajle) i Nika Turković.

Bruna Matić je također dobitnica nagrade “Status” koju dodjeljuje HGU 2015. za mladu nadu jazza, te 2020. i 2022. u kategoriji jazz bubnjevi.

Kompozicije NOISE PROJEKTA:

1. Introduction of Deconstruction

2. Monologue #1

3. Noise=Chaos!

4. Monologue #2

5. Dream of Return+Noise Control+Dream of Return Cont.

6. Monologue #3

7. Into the Void

8. Frequency of Rest

9. DrumsAgainstNoise

10. Slow Descent into Madness

11. Run into the Forest

12. Urban Planning

13. DrumsAgainstBass

14. Epilogue+Battle!

15. Outro

Formacija benda: kvintet- tenor saksofon, gitara, bass, klavijature, bubnjevi

Trajanje koncerta: 75 minuta.

