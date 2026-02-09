Splitsko-dalmatinska županija poziva na veličanstveni koncert povodom 1050. obljetnice smrti kraljice Jelene Slavne

Program obilježavanja velikih nacionalnih događaja i obljetnica nastavlja se i ove godine, a u središtu pozornosti nalazi se 1050. godišnjica smrti kraljice Jelene Slavne – povijesne osobe koja je u narodnoj predaji ostala zapamćena kao dobročiniteljica i majka naroda. Nakon velebnog ciklusa manifestacija kojima je prošle godine obilježena 1100. obljetnica Hrvatskoga Kraljevstva, ovogodišnji program naglašava ulogu žene i majke u očuvanju hrvatskog identiteta, kulture i narodne svijesti.

Tim povodom, u nedjelju, 15. veljače 2026. godine, u 20 sati, u Hrvatskom narodnom kazalištu Split održat će se svečani koncert „Krunjene žrtvom – operni likovi junaštva i mučeništva hrvatske povijesti“, u organizaciji i pod pokroviteljstvom Splitsko-dalmatinske županije.

Na pozornici HNK Split nastupit će zbor, orkestar i solisti, pod ravnanjem maestra Ivana Šćepanovića, a program donosi izvatke iz najvrjednijih hrvatskih nacionalnih opera i glazbenih djela Lisinskog, Zajca, Gotovca i Paraća, tvoreći snažnu umjetničku i simboličku cjelinu.

U video izjavi, Željko Primorac, pročelnik Upravnog odjela za kulturu, sport i tehničku kulturu Splitsko-dalmatinske županije, ističe kako koncert nadilazi klasični glazbeni okvir:

„Ovim koncertom ne odajemo počast samo kraljici Jeleni Slavnoj, nego svakoj majci i svakoj ženi koja je kroz povijest nosila odgovornost za obitelj, zajednicu i narod.“

Dodaje kako je riječ o logičnom nastavku velikih nacionalnih obilježavanja:

„Nakon 1100. obljetnice Hrvatskoga Kraljevstva željeli smo naglasiti ulogu žene i majke, jer je upravo ta uloga bila temelj očuvanja hrvatske svijesti, kulture i identiteta.“

Kraljica Jelena Slavna zauzima posebno mjesto u hrvatskoj povijesti ne po političkoj moći, već po brizi, suosjećanju i odgovornosti prema narodu. Upravo je zato koncert „Krunjene žrtvom“ posvećen svim ženama hrvatskog društva i njihovoj često nevidljivoj, ali presudnoj ulozi u očuvanju tradicije, kulture i samosvijesti hrvatskoga naroda.

Program je dodatno prožet snažnom simbolikom Djevice Marije, kojoj je hrvatski narod kroz stoljeća posvetio svoju Domovinu, potvrđujući duboko ukorijenjeno poštovanje prema ženi i majci kao temeljima obitelji, zajednice i naroda.

Prema riječima organizatora, koncert je dio kontinuiranog djelovanja Splitsko-dalmatinske županije na području kulture, s ciljem njegovanja nacionalne baštine, povijesne svijesti i kulturnog identiteta, ali i približavanja vrhunskih umjetničkih sadržaja široj publici.

Gdje kupiti ulaznice

Ulaznice za svečani koncert „Krunjene žrtvom“ dostupne su putem online prodaje na službenoj stranici HNK Split u sustavu mojekarte.hr:

hnk-split.mojekarte.hr/hr/buy-step-1.html

Ulaznice je moguće kupiti i na blagajni HNK Split, a organizatori preporučuju pravovremenu kupnju zbog ograničenog broja mjesta.

Svečani koncert „Krunjene žrtvom“ bit će prilika da se kroz glazbu oda počast kraljici Jeleni Slavnoj, ali i svim ženama koje su kroz povijest čuvale hrvatsku kulturu.