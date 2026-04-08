Splitsko-dalmatinska županija povukla najviše iz NPOO-a za gradnju i dogradnju škola i sportskih dvorana, evo i kojih

Ukupno je do sada odobreno 1,3 milijarde bespovratnih eura za izgradnju ili dogradnju škola za potrebe jednosmjenske nastave iz NPOO-a te 178,8 milijuna eura za gradnju školskih sportskih dvorana. Splitsko-dalmatinska županija povukla je oko 107 milijuna eura za 14 projekata kojima je bila nositelj, od čega se najveći dio povučenog novca odnosi na dogradnju škola. Uz projekte kojima je nositelj Županija, za pet projekata gradnji i dogradnji škola nositelj je Grad Split, piše Župan.hr.

Nedavno su počeli radovi na prvom projektu – dogradnji škole u Dugopolju, a Županiji je odobreno bespovratnih 6,3 milijuna eura, dok je ukupna vrijednost projekta 7,6 milijuna eura. Planirana izgradnja novog objekta, područnog odjela OŠ Dugopolje uključuje deset novih učionica, kapaciteta 28 učenika po učionici, s pratećim sadržajem i prostorima za više namjena čime će se omogućiti prelazak na jednosmjenski rad. Riječ je o izgradnji fizički odvojenog objekta koji će po završetku činiti jednu funkcionalnu cjelinu s postojećim objektom sadašnje osnovne škole.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Učionice će biti opremljene suvremenom tehnologijom i nastavnim pomagalima, a infrastruktura će biti prilagođena za učenike s posebnim potrebama, čime će se osigurati ravnopravni uvjeti za sve učenike. Omogućit će se bolje planiranje i organizacija nastavnog procesa, stabilniji raspored i uvjeti rada te pristupačnija i moderna infrastruktura koja će biti prilagođena za učenike s posebnim potrebama, čime se osigurava inkluzivnost i ravnopravni uvjeti za svu djecu.

Iznos od čak 27,5 milijuna odobren je za izgradnju OŠ Josipa Pupačića u Omišu, a gotovo 16,7 milijuna eura odobreno je za izgradnju OŠ Miljevac u Podstrani. Nova osnovna škola na Miljevcu imat će ukupno 21 učionicu (kapaciteta do 28 učenika). Prema projektnoj dokumentaciji u školi će biti 8 učionica za razrednu nastavu i 12 učionica za predmetnu nastavu od čega su neke učionice specijalizirane za pojedine predmete te prateći sadržaji (kabineti za nastavnike, školska kuhinja i blagovaonica, WC-i itd.). U sklopu škole predviđena je i dvodijelna školska dvorana s tribinama za prihvat oko 240 gledatelja i svlačionicama, te jedna manja dvorana.

Izgradnja nove Osnovne škole Miljevac značajno će unaprijediti obrazovne mogućnosti za djecu iz Podstrane i okolnih mjesta. Nova škola postat će i središnje mjesto okupljanja lokalne zajednice, pružajući prostor za kulturna događanja, javna predavanja i različite radionice za sve uzraste. Time se potiče socijalna povezanost, jača osjećaj zajedništva i stvara platforma za cjeloživotno učenje.

Iznos od 3,2 milijuna odobren je kroz NPOO za rekonstrukciju OŠ Vladimira Nazora u Postirama. Projektom će se rekonstruirati, nadograditi i dograditi školska zgrada, te sportska dvorana.

Za rekonstrukciju i dogradnju OŠ Kralja Zvonimira u Segetu Donjem odobreno je bespovratnih 6,3 milijuna eura.

Za izgradnju građevine PŠ Košute, OŠ Trilj, odobreno je 8,3 milijuna eura, a ukupna vrijednost projekta je 11,8 milijuna eura. Postojeća školska zgrada s četiri učionice i radom u dvije smjene ne zadovoljava suvremene pedagoške standarde, nema adekvatne prostore za tjelesnu i zdravstvenu kulturu niti kuhinju za organizaciju školske prehrane. Projektom je predviđena izgradnja nove škole s ukupno devet učionica razredne i predmetne nastave, centralne kuhinje za potrebe svih škola Osnovne škole Trilj, knjižnice, administrativnih i društvenih prostora te izgradnja jednodijelne školske sportske dvorane.

Isti iznos bespovratnih sredstava od 8,3 milijuna odobren je i za proširenje kapaciteta OŠ Ivan Duknović za sportskom dvoranom u Marini. Ukupna vrijednost projekta u Marini je 17,1 milijun eura, a njime će se proširiti kapaciteti dogradnjom nove školske zgrade sa školskom sportskom dvoranom, kuhinjom i pratećim sadržajima, koja zajedno s postojećom školom čini jedinstvenu, funkcionalnu cjelinu. Dogradnjom šest novih učionica kapaciteta po 28 učenika osigurava se 168 novih učeničkih mjesta, čime se stvaraju uvjeti za prelazak škole na jedno smjenski rad i uvođenje cjelodnevne nastave.

Bespovratnih 5,9 milijuna eura odobren je za rekonstrukciju, dogradnju i nadogradnju OŠ Kneza Mislava u Kaštel Sućurcu, a 4,5 milijuna za rekonstrukciju i dogradnju OŠ Jesenice u Dugom Ratu.

Čak 11,6 milijuna odobreno je za gradnju OŠ Jelsa, a 13,3 milijuna eura je ukupna vrijednost projekta. Projekt izgradnje nove zgrade Osnovne škole Jelsa usmjeren je na rješavanje dugogodišnjeg problema nedostatnih prostornih kapaciteta i dvosmjenskog rada škole, uzrokovanog dijeljenjem prostora sa Srednjom školom Hvar. Nova zgrada Osnovne škole Jelsa obuhvatit će ukupno 15 učionica s pratećim sadržajem istočno i sjeveroistočno od postojeće Srednje škole Hvar. Zgrada škole će imati četiri etaže: suteren, prizemlje, 1. i 2. kat. Projektom je predviđena izgradnja funkcionalnih prostora za nastavu, izvannastavne aktivnosti, rad učitelja i stručnih suradnika, kao i prostora za pripremu i posluživanje hrane te provedbu školskih i društvenih događanja.

Osim obrazovne funkcije, nova škola imat će važnu ulogu u životu lokalne zajednice kao prostor okupljanja i društvenih aktivnosti.

Za rekonstrukciju i dogradnju OŠ Neorić – Sutina u Neoriću odobreno je 2,1 milijun eura, a ukupna vrijednost projekta je 3,15 milijuna. Projektom će se rekonstruirati i dograditi građevina Osnovne škole s nove 2 učionice (prema Normativima kapacitet učionice je 14 učenika) za ukupno 98 učenika u školskoj godini 2026./2027. te će se dograditi mala školska sportska dvorana (14x14m) s pratećim sadržajem za potrebe jednosmjenskog rada i održavanja cjelodnevne škole.

Za dogradnju jednodijelne školske sportske dvorane uz OŠ dr. fra Karla Balića u Šestanovcu odobreno je 2,3 milijuna eura. Realizacijom projekta osiguravaju se materijalni i infrastrukturni kapaciteti za provođenje cjelodnevne škole, mogućnost održavanja nastave tjelesne i zdravstvene kulture za učenike čime će se osigurati bolji uvjeti za održavanje nastave ali i mogućnost organizacije izvan školskih društvenih i kulturnih aktivnosti, pružajući prostor za sportske, umjetničke i druge izvannastavne programe čime će se dugoročno unaprijediti kvaliteta obrazovanja i poboljšati životni uvjeti učenika, ali i kvaliteta života lokalnog stanovništva. Naime, na području Općine Šestanovac ne postoji sportska dvorana, stoga su djeca i mladi u nemogućnosti organizacije i provedbe izvanškolskih sportskih aktivnosti, a primarno i održavanja nastave tjelesne i zdravstvene kulture koju su u zimskom periodu školske godine primorani održavati u bivšoj školskoj kantini koja je privremeno prenamijenjena u prostor za održavanje tjelesne i zdravstvene kulture.

Gotovo 3,4 milijuna odobreno je za dogradnju dvodijelne i male sportske dvorane OŠ Tin Ujević Krivodol u Općini Podbablje.

Projektom su predviđeni radovi na izgradnji dvodijelne i male školske sportske dvorane u dvorištu škole, koja uključuje glavnu dvoranu, malu dvoranu za korektivnu gimnastiku te tri kompleta svlačionica s pripadajućim sanitarijama i pratećim sadržajima. Osim toga, dvorana će imati poseban ulaz, vlastiti sustav grijanja i ventilacije te parkiralište, što će omogućiti njeno korištenje i izvan školskog radnog vremena. Planom su predviđene i aktivnosti uređenja okoliša, uključujući izgradnju vanjskog košarkaškog i rukometnog igrališta..

Realizacija projekta donosi značajne koristi, ne samo učenicima već i cjelokupnoj zajednici u Krivodolu jer se njime rješava jedan od ključnih problema, a to je nedostatak društvene infrastrukture čime će se omogućiti održavanje različitih sportskih, društvenih i kulturnih aktivnosti tokom cijele godine

Iznos od 725 tisuća eura odobren je za dogradnju i nadogradnju dvorane uz OŠ Gornja Poljica u Srijanama, Grad Omiš. Projektom je predviđeno konstruktivno i funkcionalno unaprjeđenje objekta, oslobađanje centralnog prostora dvorane, dogradnja pratećih sadržaja (svlačionice, sanitarni čvorovi, spremišta i tehnički prostori) te poboljšanje energetske učinkovitosti i ukupne funkcionalnosti zgrade. Time će se omogućiti kvalitetniji uvjeti za izvođenje nastave tjelesne i zdravstvene kulture te ostalih školskih aktivnosti.