Splitsko-dalmatinska županija podržala humanitarnu inicijativu "Bradata vožnja Extreme"

Blaženko Boban, župan Splitsko-dalmatinske županije danas se ispred zgrade Županije susreo sa Željanom Rakelom, predsjednikom BMW Moto kluba Dalmacija, koji mu je tom prigodom uručio plaketu u znak zahvalnosti za potporu humanitarnoj inicijativi "Projekt 120 – Bradata vožnja Extreme".

Riječ je o projektu koji se provodi u sklopu Bradate aukcije, a posvećen je prikupljanju sredstava za Županijsku ligu protiv raka. Ova hvalevrijedna inicijativa još jednom je pokazala snagu zajedništva, solidarnosti i društvene odgovornosti, okupljajući brojne građane i partnere oko plemenitog cilja – pomoći oboljelima i unaprijediti rad Lige.

"Zadovoljstvo nam je što kao Županija možemo pripomoći ovakvim akcijama"

Željan Rakela istaknuo je kako je "Projekt 120 – Bradata vožnja Extreme" humanitarna vožnja života, simbol izdržljivosti, upornosti i podrške onima koji vode svoje najvažnije bitke. Zahvalio je Splitsko-dalmatinskoj županiji na podršci te naglasio kako je institucionalna potpora iznimno važna za uspješnu realizaciju ovakvih projekata.

Župan je tom prilikom izrazio zadovoljstvo što Splitsko-dalmatinska županija može pomoći ovoj inicijativi te naglasio kako će Županija i ubuduće podupirati projekte koji imaju snažnu humanitarnu i društveno korisnu komponentu:

"Zadovoljstvo nam je što kao Županija možemo pripomoći ovakvim akcijama. Donacija i podrška humanitarnim projektima dio su naše trajne opredijeljenosti. Uvijek ćemo pomagati inicijative koje promiču solidarnost, zajedništvo i brigu za najpotrebitije", izjavio je župan.

U znak zahvalnosti na potpori, župan se simbolično potpisao na motor koji je dio humanitarne priče "Bradata vožnja Extreme", dajući time dodatnu podršku ovoj vrijednoj akciji i njezinoj misiji pomoći oboljelima.