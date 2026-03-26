Splitskim pazarom se širio gusti dim, evo što se događalo

Nakon što se večeras na splitskom Pazaru pojavio gust dim koji je uznemirio građane, utvrđeno je da nema požara.

Kako doznajemo, riječ je o radovima čišćenja odvoda koje provodi tvrtka specijalizirana za takve zahvate, pri čemu se povremeno stvara veća količina pare.

Zbog načina na koji se para širi i zadržava u prostoru, osobito u večernjim satima, prizor je kod prolaznika izazvao zabrinutost i sumnju na požar.

Podsjetimo, ranije su se društvenim mrežama proširile snimke gustog “dima” koji izbija iz jednog dijela Pazara, no sada je potvrđeno da se radi o bezopasnoj pojavi povezanoj s održavanjem infrastrukture.