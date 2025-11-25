Splitski ženski zbor slavi 30 godina djelovanja obljetničkim koncertom

Splitski ženski zbor održat će obljetnički koncert povodom 30 godina djelovanja, najavljeno je na plakatu. Koncert se organizira u sklopu 29. Međunarodnog zborskog festivala Cro Patria 2025.

Publika je pozvana na nastup Splitskog ženskog zbora pod ravnanjem prof. Pere Prosenice, umjetničkog voditelja zbora. Na programu koncerta najavljena su djela domaćih i stranih skladatelja.

Obljetnički koncert održat će se 28. studenoga 2025. godine u Muzeju grada Splita, Papalićeva 1, u Gotičkoj dvorani. Početak je u 19 sati, a ulaz je slobodan.

Organizatori poručuju kako se vesele dolasku publike.