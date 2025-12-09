Splitski vrtići dobili slikovnice koje mogu spasiti djecu od opasnosti interneta

U organizaciji Centra za sigurniji internet koji djeluje u sklopu Centra za nestalu i zlostavljanu djecu, 9. prosinca u Gradskoj knjižnici Marko Marulić održan je stručni skup namijenjen ravnateljima i stručnim suradnicima predškolskih ustanova Grada Splita. Događaj je okupio niz predškolskih ustanova i otvorio prostor za iznimno vrijedno umrežavanje, razmjenu iskustava i jačanje kompetencija odgojno-obrazovnih djelatnika u području sigurnog digitalnog odrastanja.

Susret je održan u godini u kojoj splitski ured Centra za sigurniji internet obilježava svoju prvu obljetnicu rada. Tijekom proteklih godinu dana aktivnosti u Splitu financirala je Splitsko-dalmatinska županija, dok je od 2026. godine osigurana stavka u proračunu Grada Splita, čime se rad Centra podiže na višu, održiviju razinu. Upravo zato, današnji je događaj predstavljao važan korak prema sustavnijoj podršci vrtićima u razvoju medijske pismenosti i sigurnog korištenja digitalnih tehnologija u ranom djetinjstvu.

Program je otvoren panel-raspravom „Digitalno odrastanje: uloga predškolskih ustanova“, tijekom koje je naglašeno kako djeca do sedme godine teško razlikuju stvarni i virtualni svijet te da je u tom razdoblju nužna stalna podrška odraslih kroz razgovor i sigurno istraživanje. Stručnjaci Centra za sigurniji internet istaknuli su kako digitalni sadržaji moraju biti podrška razvoju, a ne njegova zamjena te da upotreba ekrana u vrtićkom okruženju treba biti dobro promišljena i jasna u svojoj svrsi.

- Preporuke koje se odnose na razvoj medijske pismenosti u najranijoj dobi uključuju važnost jednostavnih i djeci razumljivih objašnjenja, stvarnih iskustava te aktivnog uključivanja roditelja. Dosljedna pravila u vrtiću i kod kuće temelj su sigurnijih digitalnih navika - pojasnila je Ljiljana Čulić, pedagoginja iz splitskog ureda Centra za sigurniji internet

Svim vrtićima uručen je prigodni set slikovnica „Bajke u digitalnom svijetu“, koje kroz bliske i zanimljive priče pomažu djeci razumjeti osnovne izazove interneta, prepoznati rizične situacije i naučiti kako reagirati. Ove slikovnice dio su šireg edukativnog pristupa kojim Centar u suradnji s partnerima nastoji djeci približiti digitalni svijet na način primjeren njihovoj dobi.

Važnost današnjeg događaja istaknuo je i predsjednik Gradskog vijeća Grada Splita, Igor Stanišić, poručivši kako je današnja akcija usmjerena upravo na upoznavanje djece i roditelja s opasnostima digitalnog okruženja.

- Kroz slikovnice i djeci bliske sadržaje jačamo njihove sposobnosti da pravovremeno prepoznaju rizike. Ako spasimo samo jedno dijete, spasili smo cijeli njegov svijet - naglasio je Stanišić.

- Blagdani su vrijeme kada doista imamo priliku biti više sa svojom djecom. Naše slikovnice kroz jednostavan jezik i situacije iz stvarnog života približavaju djeci sve izazove interneta. Drago mi je što smo, u suradnji s Gradom Splitom imali priliku darivati splitske vrtiće ovim edukativnim materijalima. Cilj današnjeg događaja je i povezivanje našeg Centra s predškolskim ustanovama kao bi nastavili suradnju na području zaštite djece u digitalnom svijetu od najranije dobi - rekla je Danijela Perić Krstulović, socijalna pedagoginja Centra za sigurniji internet.

Događaj je otvorio važan dijalog za budući razvoj predškolskog sustava te predstavlja temelj za još snažniju i sustavniju suradnju Centra za sigurniji internet s predškolskim ustanovama Grada Splita na stvaranju sigurnijeg, podržavajućeg i kvalitetnijeg okruženja za svako dijete.