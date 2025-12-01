Uhićen vozač u Splitu: Prevozio šestero u vozilu za pet osoba

Na sud je odveden i 21-godišnji vozač koji je u subotu oko 21 sat u Bračkoj ulici u Splitu odbio zaustaviti se na izdanu naredbu policijskog službenika i povećavao je brzinu vozila, upravljao je vozilom pod utjecajem alkohola (0,84 g/kg), prije stjecanja prava na upravljanje odnosno bez položenog vozačkog ispita, a u vozilo je prevozio šest osoba, iako je isto vozilo namijenjeno za prijevoz pet osoba.

Uhićen je i odveden na sud. sudu je predloženo da mu odredi zadržavanje, izrekne kaznu zatora u trajanju od 30 dana i novčana kazna u visini 800 eura.

Sud ga je pustio na slobodu, a odluka o odgovornosti biti će naknadno donesena.