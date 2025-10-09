Splitski vijećnik Bruno Stričević traži veće satnice za pomoćnike u nastavi u Splitu

Na današnjoj sjednici Gradskog vijeća Grada Splita, vijećnik HDZ-a Bruno Stričević pokrenuo je pitanje povećanja satnice pomoćnicima u nastavi, istaknuvši kako ti ljudi obavljaju jedan od najvažnijih, ali i najpotcjenjenijih poslova u obrazovnom sustavu.

"Pomažu djeci da budu ravnopravni dio zajednice"

"Ti ljudi svakodnevno obavljaju jedan od najodgovornijih i najhumanijih poslova u našem obrazovnom sustavu – pomažu djeci s teškoćama da budu ravnopravni dio svojih školskih zajednica", poručio je Stričević s govornice Gradskog vijeća.

Unatoč važnosti njihova posla, pomoćnici u nastavi u Splitu trenutno imaju satnicu od svega 7,50 eura bruto, što je, kako kaže vijećnik, tek zakonski minimum. "Mnogi drugi gradovi u Hrvatskoj, poput Zagreba, Dubrovnika, Zadra i Šibenika, već su povećali satnice, svjesni važnosti i zahtjevnosti ovog posla", dodao je.

Stričević je predložio da Grad Split razmotri povećanje satnice iznad sadašnjih 7,50 eura bruto, kao i osiguravanje dodatnih edukacija i podrške pomoćnicima u nastavi.

"Pomoćnici u nastavi nisu trošak, oni su ulaganje u budućnost naše djece", naglasio je.

"Oni su ogledalo koliko Split doista poštuje inkluziju i jednakost u obrazovanju."

Grad Split najavio povećanje satnice

Vijećnik je izrazio zadovoljstvo najavom gradske uprave da će se u Splitu ići u smjeru povećanja satnice pomoćnicima u nastavi.

"Drago mi je što je najavljeno da će Grad Split ići u smjeru povećanja satnice, jer to je najmanje što možemo učiniti za ljude koji svakodnevno čine razliku u životima djece", zaključio je Stričević.