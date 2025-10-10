Splitski vatrogasci imali četiri intervencije u protekla 24 sata

Splitski vatrogasci zabilježili su četiri intervencije tijekom protekla 24 sata, od 6 sati 9. listopada do 6 sati 10. listopada – izvijestila je Javna vatrogasna postrojba Grada Splita.

Najranija dojava zaprimljena je u 8:02 sati, kada su vatrogasci ispumpavali vodu iz podruma u Zagorskom putu. U 11 sati intervenirali su zbog neprijavljenog spaljivanja biljnog otpada u Ulici Zbora narodne garde.

Poslijepodne su u 15:32 sati upućeni na izvid zbog mirisa plina u zgradi na Pujankama, no nakon pretrage nije pronađeno nikakvo curenje ni prisutnost plina, a na terenu je bila prisutna i policija. Zadnja intervencija zabilježena je u 16 sati, kada su vatrogasci gasili manji požar na vozilu u garaži trgovačkog centra u Poljičkoj ulici.

S područja županije izdvojene su i dvije manje intervencije: uklanjanje stabla s prometnice u Supetru (DVD Supetar) te otvaranje vrata obiteljske kuće u Mastrinki (JVP Trogir).

Prema izvješću Županijskog vatrogasnog operativnog centra Split, sve intervencije protekle su bez ozlijeđenih osoba i s minimalnom materijalnom štetom