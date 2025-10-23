Splitski vatrogasci imali četiri intervencije u protekla 24 sata

Javna vatrogasna postrojba Grada Splita u razdoblju od 22. do 23. listopada intervenirala je četiri puta, uglavnom u tehničkim akcijama pomoći građanima. Prva intervencija zabilježena je u 14:08 sati, kada su vatrogasci otvorili vrata stana u Ulici Ante Petravića. Sudjelovalo je jedno vozilo i troje vatrogasaca.

U 17:23 sati uslijedila je intervencija kod Osnovne škole Lučac, gdje je bilo potrebno ukloniti srušeno stablo s nogostupa. Na terenu su bili jedno vozilo i trojica vatrogasaca. Kasnije, u 19:22 sati, vatrogasci su intervenirali u Domu za starije osobe na Zenti, gdje su pomogli osobi kojoj je trebalo skinuti prsten s ruke. U akciji su sudjelovala dva vatrogasca s jednim vozilom.

Posljednja intervencija zabilježena je u 3:10 sati ujutro, kada su gorjela dva plastična kontejnera. Požar je brzo ugašen vodom, a na mjestu događaja bila je prisutna i policija.