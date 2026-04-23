Splitski vatrogasci dvaput u akciji u istom danu: Razlog nije neuobičajen, ali iznova iznenađuje

U protekla 24 sata splitski vatrogasci imali su nekoliko tehničkih intervencija, od pomoći građanima do manjih komunalnih problema.

Javna vatrogasna postrojba Grada Splita intervenirala je tri puta. U jutarnjim satima pomogli su osobi u KBC Križine ukloniti prsten s prsta, dok su nešto kasnije izašli na izvid zbog dojave o poplavi u stambenoj zgradi u Stepinćevoj ulici. Treća intervencija odnosila se na još jedno uklanjanje prstena, ovoga puta u prostoru postrojbe.

Dobrovoljna vatrogasna društva također su bila aktivna. Na području Splita u ranim jutarnjim satima intervenirali su zbog istjecanja vode u stanu u Kaštelanskoj ulici, dok su nešto kasnije uklonili granu s prometnice na Nazorovom prilazu kako bi osigurali nesmetano odvijanje prometa.