Splitski učenici i učenice prvaci Hrvatske u košarci

Ovaj rezultat potvrđuje dugogodišnju kvalitetu školskog sporta u Splitu te važnost sustavnog rada s mladima, od osnovnoškolskog uzrasta pa sve do srednje škole.

Zlato u ženskoj konkurenciji – učenice V. gimnazije Vladimir Nazor

Prvakinje Hrvatske postale su učenice V. gimnazije Vladimir Nazor – Split, koje su na državnoj završnici nastupile pod nazivom Azinus. Ekipa pod vodstvom prof. Ivice Šupe pokazala je iznimnu pripremljenost, timsku igru i stabilnost kroz cijeli turnir.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

U konkurenciji najboljih školskih ekipa iz cijele države, Splićanke su potvrdile kvalitetu i zasluženo osvojile prvo mjesto.

Konačni poredak – djevojke (TOP 4):

Azinus – V. gimnazija Vladimir Nazor, Split

Gimnazijalac – Gimnazija Dubrovnik

Gimnazijalac – Prva riječka hrvatska gimnazija

Labos – Prirodoslovna škola Vladimira Preloga, Zagreb---

Zlato u muškoj konkurenciji – učenici IV. gimnazije Marko Marulić

U muškoj konkurenciji naslov državnih prvaka osvojili su učenici IV. gimnazije Marko Marulić – Split, koji su nastupili pod nazivom Marko Marulić. Pod stručnim vodstvom prof. Ante Šerića, splitski srednjoškolci prikazali su zrelu, organiziranu i atraktivnu košarku te u finalu potvrdili dominaciju.

Konačni poredak – mladići (TOP 4):

Marko Marulić – IV. gimnazija Marko Marulić, Split

Dominik Savio – Salezijanska klasična gimnazija, Rijeka

Špogi – Športska gimnazija Zagreb

Srednjoškolac – Prva gimnazija Varaždin

Važnost školskog sporta i rada s mladima

Ovi rezultati još jednom potvrđuju koliko je važno ulagati u školski sport, osobito u radu s djecom i mladima koji prve sportske korake najčešće čine upravo u osnovnim školama. Sustavna podrška nastavnika, trenera i školskih sportskih društava ključna je za razvoj sportskih navika, timskog duha i zdravog načina života.

Splitske škole već godinama ostvaruju zapažene rezultate, a ovogodišnji dvostruki naslov državnih prvaka dodatna je potvrda kvalitete rada u školama Splitsko-dalmatinske županije.

Dolazak obje pobjedničke ekipe u Split očekuje se večeras iza 21 sati, a nadamo se da će roditelji, prijatelji i svi ljubitelji košarke doći pružiti podršku našim mladim prvacima i prvakinjama te zajedno proslaviti ovaj veliki uspjeh.

Posebno moramo pohvaliti i učenice OŠ Manuš, koje su u iznimno jakoj konkurenciji osnovnih škola osvojile sjajno drugo mjesto, dodatno potvrđujući snagu i kvalitetu školskog sporta u Splitu.