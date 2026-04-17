Zatvorena Papalićeva ulica, evo zbog čega

Zbog opsežnih radova i arheoloških istraživanja, Papalićeva ulica trenutačno je zatvorena za prolaz, izvijestio je Muzej grada Splita.

Radovi uključuju hidroizolaciju fasade, ali i paralelna arheološka istraživanja koja nadopunjuju ranije nalaze iz Muzeja i susjednih objekata. Kako ističu iz Muzeja, novi pronađeni artefakti iznimno su vrijedni te dodatno obogaćuju spoznaje o povijesti stare gradske jezgre.

Istodobno se, u suradnji s gradskim komunalnim službama, provodi i zamjena dotrajalih vodovodnih i kanalizacijskih instalacija koje potječu još iz 1950-ih godina. Cjelokupan proces odvija se pod stalnim nadzorom arheologa, uz redovite konzultacije s restauratorima, kako bi se svaki povijesni sloj adekvatno istražio i očuvao.

Ovaj projekt još jednom naglašava važnost koordinacije između javnih ustanova i gradskih službi u zaštiti kulturne baštine Splita. Iz Muzeja zahvaljuju građanima na strpljenju, uz poruku kako će završetkom radova prostor biti sigurniji, kvalitetniji i dugoročno očuvan za buduće generacije.