Hormuški tjesnac otvoren za promet, cijene nafte pale, oglasio se i Trump

Iran je objavio da je Hormuški tjesnac ponovno otvoren za komercijalni pomorski promet tijekom privremenog primirja u regiji.
Otvaranje dolazi nakon razdoblja gotovo potpune blokade koja je uslijedila zbog sukoba između Irana, SAD-a i njihovih saveznika. Tijekom tog razdoblja promet kroz jedan od najvažnijih svjetskih pomorskih pravaca bio je drastično smanjen, što je uzrokovalo poremećaje na globalnom tržištu energije.
Vijest o ponovnom otvaranju tjesnaca odmah je utjecala na svjetska tržišta – cijene nafte su naglo pale, a financijska tržišta reagirala su pozitivno zbog očekivanja stabilnije opskrbe energentima.
Evo što je američki predsjednik Donald Trump objavio na svojoj mreži Truth Social nakon vijesti o otvaranju Hormuškog tjesnaca.
"Hormuški tjesnac u potpunosti je otvoren i spreman za poslovanje i punu plovidbu, ali pomorska blokada ostat će u potpunosti na snazi u dijelu koji se odnosi na Iran – sve dok naša transakcija s Iranom ne bude 100 posto dovršena. Ovaj proces trebao bi ići vrlo brzo jer je većina točaka već dogovorena", napisao je Trump.