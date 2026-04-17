Srinjine se oprostile od Nikole Mužinića Džinksa

U mjestu Srinjine danas je na posljednji počinak ispraćen Nikola Mužinić Džinks, čovjek čiji je život bio neraskidivo vezan uz svoje mjesto, ljude i lokalni nogomet.

Njegova smrt u 76. godini duboko je odjeknula diljem Dalmacije, osobito među onima koji su ga poznavali kao neumornog entuzijasta, prijatelja i pokretača brojnih inicijativa. Bio je čovjek koji je živio za svoje misto i ljude, uvijek prisutan tamo gdje je trebalo pomoći, podržati ili jednostavno biti dio zajednice.

Posebno mjesto u njegovu životu imao je NK Poljičanin iz Srinjina – klub koji za njega nije bio samo sport, već simbol zajedništva i identiteta. Godinama je bio jedan od ključnih ljudi koji su klub održavali i razvijali, prenoseći ljubav prema nogometu na mlađe generacije.

Osim sporta, Mužinić je bio aktivan i u društvenom životu mjesta. Nije bilo događaja, akcije ili inicijative u kojoj nije sudjelovao, bilo kroz humanitarni rad ili osobni angažman. Njegova prisutnost bila je, kako ističu oni koji su ga poznavali, stalna i iskrena.

Bio je i dragovoljac Domovinskog rata te čovjek kojeg su mnogi opisivali kao simbol dalmatinskog duha – otvoren, srdačan i uvijek spreman pomoći.

Današnjim ispraćajem Srinjine su se oprostile od čovjeka koji je ostavio dubok trag u svojoj zajednici. Iza njega ostaju uspomene, priče i vrijednosti koje je živio – u ljudima koje je povezivao i mjestu kojem je dao sebe.