Ciklus mladih glazbenika vraća se u Split: Besplatni koncerti mladih talenata od 20. do 28. travnja

Hrvatski dom Split objavio je program ovogodišnjeg Ciklusa mladih glazbenika, koji će se održavati od 20. do 28. travnja 2026. godine u Salonu Jakova Gotovca. Tijekom nekoliko koncertnih večeri publici će se predstaviti mladi instrumentalisti i pjevači, a ulaz na sve programe bit će besplatan. Riječ je o nastavku programa koji je i prošle godine potvrdio važnost pružanja prostora mladim umjetnicima na početku njihova profesionalnog razvoja. Iz Hrvatskog doma Split poručuju kako i ove godine žele nastaviti povezivati publiku s novim glazbenim naraštajima.

"Nakon prošlogodišnjeg uspješnog ciklusa, koji je potvrdio važnost ovakvih programa u promicanju mladih glazbenika i njihova umjetničkog rada, i ove godine nastavljamo stvarati prostor susreta publike i novih glazbenih naraštaja", navode iz Hrvatskog doma Split.

Raznolik program mladih glazbenika i pjevača

Ovogodišnji ciklus otvara se 20. travnja nastupima Matee Divjak na klaviru, Josipa Galića u baritonskoj izvedbi te Anje Pape Peranović. Već dan poslije, 21. travnja, publici će se predstaviti Dan Bantić na klarinetu, potom Klarinet trio "Gassenhauer", a večer će zaključiti Kvartet Deoz, kvartet saksofona.

Program se nastavlja 22. travnja nastupom Tene Lončarević, dok će 23. travnja na pozornicu stati Jelena Mimica na violini, Karlo Čatić i Andrija Kučar na braču te Ivana Anastasija Barjašić, također violinistica.

Dan kasnije, 24. travnja, publika će imati priliku poslušati Miju Raguž, Vinku Siladi i Jana Katonu, dok je za 27. travnja predviđen jedan od sadržajno najbogatijih programa – nastupit će Leona Sever, Tomislav Stanešić, Nina Šeparović te zajednički Marija Pranjić, Jakov ŠoŠ i Petar Majbaum. Ciklus završava 28. travnja, kada će se publici predstaviti četvero mladih pijanista: Petra Podhraški, Melina Šišić, Rahela Elizabeta Bošnjak i Silvestar Pulić.

Podrška mladim umjetnicima na početku puta

Organizatori ističu kako ciklus nije samo koncertni program, nego i važna platforma za afirmaciju mladih glazbenika.

"Tijekom ciklusa publika će imati priliku pratiti nastupe mladih instrumentalista i pjevača u raznolikom i pažljivo oblikovanom programu, a svi koncerti su besplatni", objavio je Hrvatski dom Split. Ujedno pozivaju građane da dolaskom podrže novu generaciju izvođača i budu dio programa koji slavi rad, disciplinu i umjetničku izvrsnost.

Besplatan ulaz na sve koncerte

Ciklus mladih glazbenika i ove godine donosi priliku splitskoj publici da u reprezentativnom ambijentu Salona Jakova Gotovca upozna neka od novih imena domaće glazbene scene. Zaključna poruka organizatora ostaje jednostavna i jasna: "Vidimo se u Salonu Jakova Gotovca!"