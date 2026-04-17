Pijani policajac službenim autom sletio s ceste i udario u zgradu

Policijski službenik Ravnateljstva policije u utorak je pod utjecajem alkohola skrivio prometnu nesreću upravljajući službenim vozilom u zagrebačkom naselju Podsused. U nesreći, koja se dogodila 14. travnja oko 18:45, nastala je materijalna šteta, no nije bilo ozlijeđenih, javlja PU zagrebačka.

Izgubio nadzor nad vozilom

Prema policijskom izvješću, službenik se kretao Samoborskom cestom u smjeru jugoistoka. Dolaskom do raskrižja s Ulicom Zlatka Šulentića nije prilagodio brzinu uvjetima na cesti, zbog čega je izgubio nadzor nad vozilom, piše Index.

U nekontroliranom kretanju sletio je s kolnika na nogostup, a zatim na meki teren, gdje je prednjim dijelom vozila udario u zid stambene zgrade i betonske žardinjere. Od siline udarca vozilo je odbačeno unatrag te je stražnjim dijelom udarilo u metalne barijere koje odvajaju nogostup na mekom terenu.

Slijede kazna i disciplinski postupak

Vozač je uhićen i priveden na nadležni prekršajni sud, gdje je kažnjen novčanom kaznom od 1760 eura. Izrečena mu je i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od dva mjeseca.

Rješenjem nadležnog rukovoditelja, policajac je udaljen iz službe. Također, zbog sumnje da je počinio tešku povredu službene dužnosti, protiv njega će nadležnom disciplinskom sudu biti upućen zahtjev za pokretanje disciplinskog postupka.