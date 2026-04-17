Bačvice bez hlada: Anita Birimiša prozvala gradsku vlast zbog sječe stabala u Bregovitoj ulici

Nezavisna gradska vijećnica s liste Centra u Gradskom vijeću Grada Splita Anita Birimiša oštro je kritizirala zahvate u Bregovitoj ulici, ustvrdivši kako je "jedino što je vertikala vlasti napravila u Gradskom kotaru Bačvice uništenje drvoreda u Bregovitoj ulici".
Prema njezinim riječima, ulica koja povezuje središte Splita s Bačvicama danas izgleda potpuno drukčije nego prije, jer se, kako navodi, "pretvorila u ogoljeni prolaz i potpuno ostala bez hlada".
"Ne izgleda kao selektivna intervencija, nego kao neselektivna sječa"
Birimiša poručuje da nitko razuman ne osporava uklanjanje stabala koja predstavljaju opasnost, ali upozorava da prizori s terena otvaraju ozbiljna pitanja o načinu na koji je zahvat proveden.
"Nitko razuman nije protiv uklanjanja opasnih stabala. Ali ono što gledamo na terenu ne izgleda kao selektivna i stručno utemeljena intervencija, nego kao neselektivna sječa bez jasnog objašnjenja", istaknula je.
Dodaje i da u gradu poput Splita svako stablo ima posebnu vrijednost, ne samo vizualnu, nego i životnu, osobito tijekom ljetnih mjeseci.
"U gradu poput Splita svako stablo ima težinu. Ne samo estetsku, nego i životnu – pogotovo ljeti, kada hlad znači razliku između podnošljivog i neizdrživog", poručila je Birimiša.
Traži hitnu obustavu i odgovore nadležnih
U svom istupu vijećnica je upozorila i na način upravljanja gradom, poručivši da se "grad ne vodi improvizacijom, nego odgovornim, transparentnim odlukama koje građanima daju jasne odgovore".
Zbog svega traži hitnu reakciju i konkretna pojašnjenja. Među zahtjevima koje je iznijela su hitna obustava sječe stabala, provjera jesu li posječena i preostala stabla promjerom šira od 60 centimetara, čime bi mogla biti stavljena pod zaštitu GUP-a, kao i odgovor na pitanje postoji li suglasnost nadležnog odjela PiN te kakvog je sadržaja.