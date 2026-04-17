Biošić poručio iz Imotskog: Obrtnici trebaju jednostavnije i dostupnije mjere potpore

U sklopu konferencije „Poduzetnička Hrvatska: Prilike za rast i razvoj“, koja je jučer održana u Imotskom u organizaciji Ministarstva gospodarstva i HAMAG-BICRO-a, održan je panel „Od mjera do rasta: Kako Ministarstvo gospodarstva potiče razvoj poduzetništva“.

Na panelu je sudjelovao i predsjednik Obrtničke komore Splitsko-dalmatinske županije Hrvoje Biošić, koji je tom prilikom istaknuo dobru i kontinuiranu suradnju s Ministarstvom gospodarstva te podržao postojeće mjere usmjerene na poticanje razvoja poduzetništva.

Istodobno, naglasio je kako postoji potreba za njihovim dodatnim prilagođavanjem obrtnicima te malim i mikro poduzetnicima, koji čine okosnicu hrvatskog gospodarstva.

„U Hrvatskoj danas posluje više od 135 tisuća obrta, od čega preko 90 posto ima tri ili manje zaposlenih. Upravo zato mjere moraju biti prilagođene stvarnoj strukturi gospodarstva – potrebno je dodatno pojednostavniti procedure, sniziti pragove vrijednosti projekata i povećati razinu sufinanciranja“, poručio je Biošić.

Dodao je kako je važno da financijski instrumenti i potpore budu dostupni širokom krugu poduzetnika, osobito onima koji djeluju u manjim sredinama, gdje poduzetništvo ima ključnu ulogu u zadržavanju radnih mjesta i razvoju lokalnog gospodarstva.

Obrtnička komora Splitsko-dalmatinske županije nastavit će aktivno sudjelovati u dijalogu s nadležnim institucijama s ciljem daljnjeg unaprjeđenja uvjeta poslovanja obrtnika i stvaranja održivog okvira za razvoj poduzetništva u cijeloj Hrvatskoj.