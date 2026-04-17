Stižu bageri na Marjan

Ovoga proljeća na Marjanu pojačane su aktivnosti vezane uz uklanjanje bespravne gradnje, nakon što su na više adresa stigla rješenja Državnog inspektorata o rušenju nezakonito podignutih objekata.

Kako navode iz Društva Marjan, dio rješenja trebao bi biti proveden već tijekom proljeća, a prvi konkretni rezultati već su vidljivi na području Jadrana, gdje se uklanja bespravni objekt za koji je rješenje o uklanjanju izdano još 2017. godine.

Iz Društva Marjan ističu kako ovaj razvoj događaja smatraju važnim pomakom u dugogodišnjim naporima usmjerenima na zaštitu park-šume i dosljednu primjenu zakona. Naglašavaju i kako su zahvalni svima koji su godinama pružali podršku u toj borbi.

Prema njihovim navodima, aktualne aktivnosti predstavljaju korak prema dosljednijem provođenju propisa i očuvanju Marjana kao zaštićenog prirodnog prostora.