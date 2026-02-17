Splitski savez športova dodijelio nagrade najuspješnijim sportašima. Dominirali Jadran i Pit Bull

Splitski savez športova tradicionalno je dodijelio nagrade za najbolje sportaše, klubove i trenere za 2025. godinu. Najbolji sportaš Splita za proteklu godinu je trofejni mladi Jere Hribar, plivač splitskog Grdelina koji studira u Americi. S njim je nagradu podijelio i Roko Doždor, član splitskog PIT BULLA. U ženskoj konkurenciji trijumfirala je Lucija Bilobrk, koja je proglašena najboljom sportašicom Grada u prošloj godini.

Najbolji klubovi i treneri

Najbolji muški klub u protekloj godini je muški vaterpolski klub Jadran, a najbolji ženski klub vaterpolistice Jadrana. Najbolji trener u muškoj konkurenciji je Jure Marelja, trener vaterpolista Jadrana, dok su u ženskoj konkurenciji najboljima proglašeni treneri iz PIT BULLA: Ante Matas, Marko Žaja, Gordan Vatavuk i Matijas Barić.

Ove godine po prvi put dodijeljena je nagrada za najbolji muški sastav. Priznanje su podijelili šahovski klub Mornar iz Splita i boksački klub Torcida. U ženskoj konkurenciji nije bilo nominiranih.

Parasport i sport gluhih

Najbolji parasportaš grada Splita u protekloj godini je Dino Sinovčić, član Mornara. Najbolji gluhi sportaši su Mia Nekić, atletičarka ASK Splita, te Patrik Radić, član rukometnog kluba BM 07.

Najperspektivnije sportašice Grada u protekloj godini su Ema Anđela Žaja iz splitskog PIT BULLA te Petra Uglešić, članica Taekwondo kluba Marjan. U konkurenciji najperspektivnijih sportaša pobjedu je odnio mladi jedriličar Labuda Josip Tafra.

Bila je to još jedna fešta splitskog sporta i ugodno druženje u Koncertnoj dvorani Ive Tijardovića u Splitu.