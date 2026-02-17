Splitski savez športova dodijelio godišnje nagrade: Jadran dominirao, Bilobrk, Hribar i Doždor najbolji u 2025.

U Hrvatskom domu u Splitu u utorak je održana svečana dodjela Godišnjih nagrada Splitskog saveza športova za 2025. godinu. Ceremonija je započela hrvatskom himnom u izvedbi mezzosopranistice Ivone Bosančić uz klavirsku pratnju Zorana Velića, nakon čega je minutom šutnje odana počast preminulim splitskim sportašima i sportskim djelatnicima.

Prisutnima su se obratili predsjednik Splitskog saveza športova Andrija Polić i gradonačelnik Splita Tomislav Šuta, a program je bio isprepleten promotivnim filmovima i glazbenim nastupima.

U kategoriji najperspektivnijih sportašica Splita nagrađene su Ema Anđela Žaja (Kickboxing klub Pit Bull) i Petra Uglešić (Taekwondo klub Marjan), dok je za najperspektivnijeg sportaša proglašen jedriličar Josip Tafra iz JK Labud.

Najuspješniji muški sportski sastav u pojedinačnim sportovima s ligaškim natjecanjem su Šahovski klub Mornar i Boksački klub Torcida Split. U ekipnim konkurencijama dominirao je Vaterpolski klub Jadran – njegove su igračice proglašene najuspješnijom ženskom ekipom, a prva momčad najuspješnijom muškom ekipom Splita za 2025. godinu.

U trenerskim kategorijama priznanja su otišla u ruke stručnjaka Kickboxing kluba Pit Bull u ženskoj konkurenciji (Marko Žaja, Gordan Vatavuk, Ante Matas i Matijas Barić), dok je za najuspješnijeg trenera muških kategorija proglašen Jure Marelja iz VK Jadran.

Najuspješniji parasportaš Splita je Dino Sinovčić (PK Mornar), srebrni sa Svjetskog prvenstva u paraplivanju. Među sportašima oštećena sluha nagrađeni su Mia Nekić (ASK) i Patrik Radić (RK BM 07), osvajači zlatnih medalja na Ljetnim olimpijskim igrama gluhih u Tokiju.

Titulu najuspješnije sportašice Splita za 2025. godinu ponijela je Lucija Bilobrk (Kickboxing klub Pit Bull), dok su najuspješniji sportaši Jere Hribar (PK Grdelin) i Roko Doždor (Kickboxing klub Pit Bull).

Odluku o svim dobitnicima donio je Upravni odbor Splitskog saveza športova na prijedlog Komisije za priznanja i nagrade, a svečanost je završila zajedničkim fotografiranjem nagrađenih i prigodnim druženjem.