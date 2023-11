SPLITSKI PRORAČUN IDUĆE GODINE VEĆI ZA STO MILIJUNA EURA Unatoč tome, ništa od paketa mjera pomoći građanima, ali ni od gradnje stanova za najam

Baš u vrijeme za ručak, oko 12.30 sati, okončana je još jedna sjednica splitskog Gradskog vijeća. Riječ je o tematskoj sjednici koja se bavila mjerama pomoći za mlade obitelji, poduzetnike, umirovljenike i socijalu, ali nekako je u fokusu više bilo vrijeđanje. HDZ-ov Tomislav Šuta i gradonačelnik Splita Ivica Puljak nisu se mogli obratiti jedan drugome, a da usput ne dobace neku uvredu, bilo na račun stranke, bilo na račun upravljanja gradom.

"Ono čime se vi bavite je to da zamaglite oči građanima. HDZ je upropastio sve što je mogao. Zavrnili smo špine svima vašima, zato sada imamo dovoljno novca za socijalna davanja. Vaši više neće krasti javne novce i zato sada ima novca za riješiti one probleme koji su se nagomilali", kazao je Puljak Šuti.

"Vi se u nijednom trenutku niste osvrnuli na konkretne mjere. Pozivam vas da se izdignete iznad svega i prestanete govoriti da netko krade. Nemate dokaza, samo jednu te istu mantru vrtite. Vama netko treba kazati da ste vi pri kraju treće godine mandata i da nemate niti jedan projekt koji ste započeli", odgovorio mu je Šuta.

Vrijeđanja je tijekom rasprave bilo i dalje. Raspravljalo se o temi više od tri sata, no ta rasprava Splićanima nije donijela neke promjene. Naime, mjere pomoći mladim obiteljima, socijali i umirovljenicima koje je HDZ predložio nisu na kraju prošle jer nije bilo dovoljno vijećnika ZA.

"Zbog kriza s kojima se susreću brojne ugrožene skupine u našem društvu, vijećnici HDZ-a su zatražili sazivanje ove sjednice s ciljem donošenja zaključaka kojim bi se u proračun za 2024. uvrstio sveobuhvatan paket pomoći – za mlade, umirovljenike, poduzetnike, socijalno ugrožene osobe i osobe s invaliditetom.

Gradonačelnik Puljak je višestruke apele HDZ-a i drugih oporbenih opcija za donošenjem paketa pomoći u više navrata bahato odbacivao, a ovom tematskom sjednicom na te predložene mjere želimo skrenuti posebnu pozornost. Također, ova gradska uprava ignorirala je poziv Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade koji je nudio sredstva za sufinanciranje podstanarstva građanima Splita, kao i drugih gradova.

Predloženi paket obuhvaća brojne mjere, od jednokratnih novčanih pomoći za umirovljenike, za kupnju školske i sportske opreme i sl., preko raznih sufinanciranja poput najma stanova, smještaja korisnika domova za starije i nemoćne, poduzetnika početnika pa sve do onih koje su već odavno trebale biti donesene kao ukidanje mjesečnog cenzusa za korisnike osobne invalidnine i besplatnog javnog prijevoza za određene kategorije OSI.

Polovica mandata je već prošla i teško možemo očekivati ikakve kapitalne investicije, poput gradnje stanova za najam, pa ovim prijedlogom tražimo da se ova gradska uprava iskupi mladim obiteljima kroz sufinanciranje najma stanova pod određenim uvjetima, a sve kako bi zaustavili odljev stanovništva u susjedne gradove i općine", kazao je pred početak sjednice Šuta.

Sto milijuna eura viši proračun

Njegov kolega Ivica Budimir podsjetio je na predizborna obećanja Ivice Puljka. Od izgradnje stanova za dugoročni najam ipak neće biti ništa, iako je Puljak za iduću godinu najavio nikad veće povećanje proračuna - bit će viši od ovogodišnjeg za točno sto milijuna eura.

Evo što je poručio Budimir.

U prvih 6 mjeseci pokrenuti ćemo projekte izgradnje stanova za dugoročni najam. Radi visokih cijena stanova, treba ohrabriti mlade koji se žele osamostaliti i započeti život neovisan o roditeljima, studente da ostanu u Splitu i da doprinose razvoju grada. Mjerama kao što su Ustupanje gradskog zemljišta, smanjivanje ili odricanje od komunalne naknade, financijske garancije i pomoć gradske administracije i gradskih tvrtki u izradi projekata… „

Ovako je maštao u predizbornom programu naš gradonačelnik u travnju 2021. godine. U trećoj godini mandata mislim da je svima jasno kako će sve to ostati tek prazno slovo na papiru. To je tek jedan primjer neznanja i nesposobnosti. No, HDZ je odlučio aktualizirati ovaj problem i prijedlogom hitnih mjera ublažiti alarmantno stanje po pitanju cijena stanova za najam. Bio bi red, kad već možemo, da pripomognemo mladim obiteljima u Splitu. Ako već ne možemo u ovom trenutku riješiti problem nedostatka stanova, pokušajmo barem skupoću i nestabilnost tržišta ublažiti mjerom kojom bi sa 200 eura sufinancirali najam stanova mladim obiteljima s nižim mjesečnim primanjima.

Novca Grad ima, i viška, blagajna se dobro puni, a projekata nema. Stoga ovu mjeru možemo i trebamo provesti.

Gradonačelnik je danas i javno kapitulirao svojim izvješćem za tematsku sjednicu. Pokazao je da po njemu nije moguće izgraditi stanove za najam. A istovremeno populistički pokazuje javnosti da se bavi projektom Korešnica. Koja laž.

Gradski odbor HDZ Split će uz ove vatrogasne mjere uskoro će izaći i sa cjelovitim prijedlogom rješenja izgradnje stanova za najam mladim obiteljima.

Oni guraju nizozemski model, pa guraju španjolski model, pa sada guraju bečki model. Guraju oni nas u propast. To je njihov model".