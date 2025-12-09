Splitski profesionalni ronioc priveden jer je imao ronilački nož: "Prijetili su mi, iživljavali se na meni"

Tonći Katavić profesionalni je splitski ronioc, čovjek kojem je ronjenje "kruh". Taj je čovjek prošli tjedan krenuo u rutinsku nabavu ronilačke opreme i doživio iskustvo koje će zauvijek pamtiti, piše Morski.hr.

- Kupija san nešto nove opreme za ronjenje (bičvice, rukavice, odijelo i nož), izaša iz butige i kako mi je bija pun portapak tu vriću s opremom bacija isprid nogu suvozača. Nakon manje od kilometra zaustavlja me interventna policija; oćeš puvat i test na droge - može, nema problema... ..napuva 0,00, odustali od testa na droge... ..imate li kakve droge u vozilu - neman, imate li oružja - ma nema... ..imate li šta drugo šta policiji može bit zanimljivo - iman ronilački nož, evo taman ima 5 minuti preuzeja opremu tu "parsto metri dalje, ovdi gori, iman i otpremnicu - počinje svoju priču Katavić.

Nakon ovog "priznanja" kaže krenulo je maltretiranje od strane policajaca.

- I tu kreće; privođenje, iživljavanje, prijetnje, oduzimanje noža (iz kese sa ronilačkom opremom, neraspakiranog u orginal kutiji), krivotvorenje dokumentacije (doduše "blagi oblik" iskrivljavanja činjeničnog stanja, da bi prijava dobila na vjerodostojnosti) uz opravdanje policajca "ma nemaš šta brinit za ovo, ovo će ti sud odbacit i vratit će ti nož"??? Na moje pitanje "pa ljudi šta ovo činite, čemu onda sve ovo"... ..samo su me tužno pogledali i rekli "a y..biga, zapovjednik reka da te privedeno i oduzmemo nož... ..znaš, sinoć nam je kolegu izbolo nožem - prepričava nevjerojatnu situaciju Katavić.

Dobio je prijavu za nelegalno posjedovanje hladnog oružja i logično sad se pita kako da vozi opremu u autu (u kojoj će uvik bit nož-dva-tri, jer čovjek je profesionalni ronioc)?

- Sud će me 99 % oslobodit, to mi i policija i odvjetnik kažu... ..ali ostaje činjenica da ću idućih 10 godina ostat upisan u policijskoj evidenciji (neovisno o sudskoj odluci) kao netko tko je nelegalno posjedovao hladno oružje, što u praksi znači pretres auta svaki put kad me zaustavi policija. Kako da ja sad idem ronit, kojim "čudom božjim" da donesem nož do mora di ronim (radim podvodne građevinske radove). Jutros sam angažira odvjetnika i prijavit ću ih unutarnjoj kontroli - nastavlja očajni ronioc koji se pita - "što sam krivo napravio"?

"Da te nisam čuja ni jednu rič" i krivotvorenje potpisa

- Po privođenju, kad sam pita zapovjednika interventne "šjor, ali zašto sam ja uopće priveden" odgovorija mi je; "ajde sidi tamo i da te jednu rič više nisam čuja, jer ću ti pisat "težu" prijavu". Logično sam ga pita "a boga ti dragoga, a koja je sad teža prijava od ove"??? Reka mi je da će mi napisat prijavu po "zakonu o navijačima"! Ja osta PAF, koji sad zakon o navijačima??? Tada mi je reka da KK SPLIT upravo igra košarkašku utakmicu, a ja sam zaustavljen u ulici "Matice Hrvatske" koja je u radijusu 2 kilometra od održavanja sportskog događaja , i ako me čuje još jednu rič da će mi "umisto normalnu prijavu" pisat prijavu po zakonu o navijačima - opisuje daljnje postupanje policije zgroženi Katavić.

Naravno, nakon toga je sjedo i šutio jer - što mu točno preostaje? Nakon svega, slijedi i "grand finale".

- Nisu mi dozvolili da pozovem odvjetnika, nisu mi dozvolili da dam obranu u zapisnik ("to nas ne zanima, to ćeš sucu reć na sudu"), natjerali me da potpišem "polukrivotvoreni" zapisnik riječima; "Nećeš potpisat zapisnik? A šta ti oćeš, stat ovde do ujutro? Ajde potpiši ovo i ajde lipo doma, svaki sudac će ti ovo odbacit ovo i osloboditi te na suđenju"! Opet sam pita pa čemu onda sve ovo, i dobija odgovor "daj potpiši i ajde lipo doma leć, ionako će te sud osloboditi" E, i policajac je krivotvorija potpis kolege na zapisnik! Ovi šta je pisa prijavu je na mob zva ovoga koji me zaustavlja da dođe potpisat zapisnik, da smo gotovi s papirologijom... ..našto mu je ovi odgovorija "da je negdi na terenu, da sam zašvrlja nešto umisto njega - završava Katavić koji je već angažirao odvjetnika i još uvijek ne može vjerovati što mu se to dogodilo u centru Splita po izlasku iz trgovine s profesionalnom opremom za ronioce jer on je znate - profesionalni ronioc.