SPLITSKI POLITIČAR PROZVAO GRAD SPLIT RADI PRODAJE ZEMLJIŠTA: "Nema veze što ćemo izgubiti koju tisuću mladih koji će održat život u gradu, imat ćemo garaže na Žnjanu"

Urlić je istaknuo da gradska vlast prodaje zemljište na potpuno komunalno opremljenoj lokaciji gdje je zajedno s površinom druge gradske tvrtke ukupno 10.000 m2 s riješenim imovinsko pravnim odnosima, koji inače koče svaku moguću aktivnost u Splitu.

Njegovu objavu prenosimo u cijelosti i autentičnosti.

Parkovi i nasadi su prije više godina pokrenuli proces preseljenja u novi pogon na Mostinama u svrhu objedinjavanja poslovnih procesa i modernizacije poslovanja jer su dotad djelovali na više lokacija i to je sve odrađeno. Na Mostinama su sad novi staklenici i upravna zgrada i to je sve ok. Financiranje tog procesa je predviđeno prodajom zemljišta na Duilovu.

'Gradska tvrtka prodaje zemljište na potpuno komunalno opremljenoj lokaciji'