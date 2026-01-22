Splitski policajci darovali 180 doza krvi

U protekla dva dana policijski službenici Policijske uprave splitsko-dalmatinske u velikom broju su se odazvali akciji darivanja krvi koju je organizirao Klub dobrovoljnih darivatelja krvi.

Tijekom utorak u srijede darivali su 180 doza krvi i na taj način pokazali da uz svoj posao imaju vremena uvijek se odazvati akcijama koje su za dobrobit građana.

"S obzirom na rezultate prve ovogodišnje akcije nadamo se da će članovi našeg Klub i u 2026.godini značajno pridonijeti povećanju zaliha krvi u splitskoj bolnici.

Zahvaljujemo se našim kolegicama i kolegama koji su sudjelovali u akciji i dali svoj doprinos ovoj humanoj policijskoj priči", poručili su iz PU splitsko-dalmatinske.