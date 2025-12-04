Close Menu

Splitski policajac se bori za život, napadač (18) je odveden na psihijatriju

Ozlijeđeni policajac je, kako se doznaje, jedan od kontakt policajaca 1. policijske postaje star 59 godina

Splitska je policija uhitila muškarca kojeg dovode u vezu sa policajcem koji je, dok se nalazio van službe, u srijedu navečer, na Bilicama izboden oštrim predmetom zbog čega je životnoj opasnosti i na liječenju je u KBC- u Split, doznaje se u policiji i iz bolnice.

Incident u kojem je ozlijeđen policajac dogodio se u srijedu oko 22,45 sati u Splitu, na području Bilice.

Tamo je oštrim predmetom ozlijeđen policijski službenik koji se u trenutku događaja nalazio izvan službe i bio je odjeven u civilnu odjeću. Odveden je u bolnicu na pružanje liječničke pomoći. Zadobio je teške tjelesne ozlijede i zadržan je u bolnici.

U KBC-u Split doznaje se da je pacijent primljen u bolnicu oko 23,15 sati s višestrukim ubodnim ranama i teškim ozljedama više organskih sustava.

"Učinjena je opsežna medicinska obrada. Nad pacijentom se i dalje provode mjere intenzivnog liječenja. U životnoj je opasnosti", kazala je Kristina Bitanga, glasnogovornica bolnice.

Policija je još sinoć počela kriminalističko istraživanje, te je tragala za počiniteljem. O svemu su obavijestili nadležno državno odvjetništvo, dok je na mjestu događaja obavljen očevid kojim je rukovodila zamjenica Županijskog državnog odvjetnika​.

Jutros je stigla vijest da je osoba koja se dovodi u vezu s događajem pod nadzorom policije te se poduzimaju mjere i radnje u sklopu istraživanja koje je u tijeku.

"Nadamo se da će se naš kolega, uz pomoć liječnika, oporaviti, mislimo na njega, uz njega smo i njegovu obitelj u ovim zahtjevnim trenucima", poručili su iz policije.

Kako doznaje Slobodna Dalmacija, navodno je za napada osumnjičen 18-godišnjak s psihičkim problemima te je nakon uhićenja odveden u psihijatrijsku bolnicu gdje je i zadržan. Ozlijeđeni policajac je, kako doznaju, jedan od kontakt policajaca 1. policijske postaje star 59 godina.

