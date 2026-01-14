Splitski pjevač: "Bog mi je rekao da prestanem piti"

U petak je Split bio domaćin velikog humanitarnog koncerta pod nazivom „400 godina Župe sv. Križa“. Događaj je okupio brojne domaće glazbenike, a cilj mu je bio prikupiti sredstva za obnovu župne kuće u Velom Varošu.

Na pozornici su se redali Zorica Kondža, Dražen Zečić, Tonči Huljić, Petar Dragojević, Andrea Šušnjara, Marko Pecotić Peco i Albina, a publika je uživala u atmosferi prožetoj dobrotom i zajedništvom, piše Novi život.

Glazbenici su svojim nastupom posvjedočili koliko im znači vjera i povezanost s Crkvom. Posebno je otvoren bio Marko Pecotić Peco, koji je za In magazin podijelio svoje životno iskustvo i svjedočanstvo.

„Vjerujem da je onaj trenutak kad sam čuo glas u sebi bio trenutak kad mi je Bog rekao: ‘Trebaš prestati piti.’ Siguran sam da je to bio Bog. Od tada sam čvrsto odlučio ostati trezven i nema šanse da me itko pokoleba“, ispričao je Peco.

Njegova odluka nije bila samo zdravstvena, nego i duhovna prekretnica. Prije nekoliko godina odlučio je promijeniti životne navike: uz alkohol ostavio je i cigarete, smršavio više od 20 kilograma i okrenuo se zdravijem načinu života. „Dan bi mi počinjao s krafnama ili pizzetom, a navečer bih sve ‘zalijevao’ gemištom i ‘jack colom’. Shvatio sam da tako ne mogu dalje. Pitao sam se što bi mi moj stariji ja rekao. Odgovor je bio jasan: prestani“, prisjetio se.

U razgovoru za Slobodnu Dalmaciju dodao je da je prestankom alkohola i cigareta počeo jasnije vidjeti život. „Vidiš tko te iskorištavao i koga si neopravdano stavljao u drugi plan. Ljudi su proračunati i naučili su me pameti, ali sve te škole oblikovale su me u osobu koja danas istinski zna što znači biti sretan“, rekao je.