Splitski novinar Pejo Gašparević dobio 'Plaketu za doprinos razvoju medija u jugoistočnoj Europi'

Splitskom novinaru Peju Gašpareviću dodijeljena je Plaketa za izuzetan doprinos razvoju medija u jugoistočnoj Europi od strane Organizacijskog odbora konferencije „PR, Media & Sport Days University of Mostar 2025“.

Plaketa prepoznaje njegov dugogodišnji rad na unapređenju profesionalnih standarda, promicanju slobode i odgovornosti medija te značajan doprinos razvoju medijskog prostora.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

- Organizacijski odbor konferencije 'PR, Media & Sport Days University of Mostar 2025' donio odluku da Vam dodjeli Plaketu za izuzetan doprinos razvoju medija u jugoistočnoj Europi. Vaš dugogodišnji doprinos razvoju medijskog prostora, unapređenju profesionalnih standarda i promicanju slobode i odgovornosti medija prepoznat je kao iznimno vrijedan, te s ponosom ističemo Vaše sudjelovanje u jubilarnom, desetom izdanju konferencije - stoji u dopisu mostarskog Sveučilišta.