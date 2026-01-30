Splitski napadač i bivši Hajdukovac promijenio klub

Hrvatski napadač Marin Ljubičić ima novi klub, javlja njemački insajder Florian Plettenberg. 23-godišnji igrač Union Berlina provest će ostatak sezone na posudbi u Fortuni Düsseldorf, 16. momčadi druge njemačke lige, piše Index.

"Dogovoren je sporazum s Union Berlinom. Liječnički pregled zakazan je za petak. Riječ je o posudbi do kraja sezone. Za 23-godišnjeg napadača nema opcije otkupa. Schalke je bio zainteresiran, ali s Unionom nije postignut dogovor", navodi insajder.

Union ga je platio 4.5 milijuna eura, a odigrao je 15 utakmica

Ljubičić je rođeni Splićanin koji je nastupao za Hajduk, LASK iz Linza i Union. Berlinski klub doveo ga je u veljači 2025. za 4.5 milijuna eura. Od tada je upisao svega 15 nastupa, tri gola i jednu asistenciju. Ove sezone upisana su mu dva pogotka, iako je upitno je li u 16. kolu protiv Mainza (2:2) za izjednačenje zabio on ili je lopta već bila prešla crtu.

S 20 odigranih minuta ove sezone Ljubičić nije u prvom planu Uniona. U potrazi za većom minutažom na kraju je otišao u Fortunu. Transfermarkt Ljubičićevu vrijednost procjenjuje na 2.5 milijuna eura.