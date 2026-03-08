Splitski motociklist već prešao 20.000 kilometara za humanost: “Umor je tu, ali ljudi me guraju naprijed”

Humanitarni moto–projekt „Projekt 120“, koji je pokrenuo motoavanturist i predsjednik BMW Moto Kluba Dalmacija Željan Rakela, nastavlja svoju jedinstvenu priču na europskim cestama. Cilj projekta je u 365 dana prijeći 120.000 kilometara i prikupiti 120.000 eura donacija povodom 120 godina Rotaryja u svijetu.

Sve donacije su usmjeren prema Županijskoj ligi protiv raka kako bih se skupila sredstva za kupnju magnetske rezonance.

Nakon nešto više od tri mjeseca akcije i 28 dana intenzivnih vožnji na ovoj etapi, kilometraža je premašila 20.000 kilometara, a donacije su već prešle 85.000 eura. No iza svakog prijeđenog kilometra stoje ljudi – donatori koji svojim malim ili velikim doprinosom pokreću ovu humanitarnu avanturu.

Put kroz Slavoniju

Dvadeset i drugog dana vožnje ruta je vodila od Splita preko Lipovca do Belog Manastira i Osijeka, uz prijeđenih 840 kilometara.

Taj dan vožnja je bila posvećena donatorima: Zlatko Svetlinčić (10 €), Mario Profozić (5 €), Josip Vrbić (50 €), Mate Šimić (10 €), Edi Lukšić (5 €), Stela Grubišić (10 €), Željko Kaštelan (10 €), Toni Rajić (20 €), Ivan Čutira (50 €), Matko Šimleša (10 €), Ante Marić (10 €), Dalibor Kalabatić (50 €), Silvija Majić (5 €), Mario Marković (10 €), Mario Sajko (20 €), Josip Jezidić (10 €), Matija Josić (20 €), Katarina Karlović (10 €), Ines Kuroci (20 €), Dražen Grdnjaski (50 €), Doris Blagajić (50 €), Tatjana Linčić (10 €), Filip Ambruša (20 €), Nikola Kutleša (20 €), Maja Pranjković (20 €), Josip Posavec (20 €), Mirko Nemet (10 €), Nives Musić (111 €), Mladen Frankić (10 €), Romano Čovič (25 €), Nino Nikolić (20 €), Tomislav Fulir (100 €) i Dario Čavka (50 €).

Ukupno je toga dana prikupljen 851 euro donacija.

Sljedećeg dana vozio sam 864 kilometra na relaciji Osijek – Lipovac – Zagreb – Beli Manastir – Osijek, a nakon vožnje održao sam prezentaciju projekta u Rotary Clubu Osijek, gdje sam predstavio ciljeve i pozvao ih da podrže humanitarnu akciju.

Donatori tog dana bili su: Josip Čurkovečki (20 €), Mirko Akrap (100 €), Zdravko Gnjidić (100 €), Ana Brbić (10 €), Pino Majčica (20 €), Helena Crnković (100 €), Miroslav Brbić (50 €), Dragan Pralija (20 €), Željko Roglić Karlušić (10 €), Željko Đurić (10 €), Damir Zec (10 €), Kristijan Žaja (15 €), Ivan Crljen (15 €), Mladen Rodić (10 €), Ante Roso (10 €), Branimir Štrljić (10 €), Mate Sarić (15 €), Ivica Šarić (10 €), Dragan Kolić (10 €), Željana Jelović (10 €), Matko Tešija (15 €), Matko Rogulj (15 €), Vili Radan (15 €), Ivana Orlović (20 €), Goran Bosančić (10 €), Mario Krešo (10 €), Damir Ercegović (15 €), Mario Janković (10 €), Ivan Vickov (5 €), Mate Zeljlović (20 €), Domagoj Tuta (30 €), Teofil Matoš (25 €), Dragan Milikić (15 €), Hrvoje Knez (20 €), Antonia Mužinić (10 €), Mateo Filipović (10 €), Mirko Tadinac (20 €), Ana Glavinić (31 €) i Vjekoslav Nokta (20 €).

Ukupno: 871 euro.

Emotivan povratak u školu

Poseban trenutak ove etape dogodio se 26. veljače, kada sam održao predavanje u svojoj nekadašnjoj Obrtnoj školi.

Pred više od 100 učenika govorio sam o motociklima, putovanjima, upornosti i ideji da kilometri mogu imati humanitarni smisao.

Reakcija učenika i profesora bila je iznad svih očekivanja. Nakon predavanja su mi uručili prikupljanje donacija te su zajedno sa djelatnicima škole prikupili više od 2.000 eura za projekt.

Za mene je to bio jedan od najposebnijih trenutaka ovog putovanja jer pokazuje koliko mladi ljudi razumiju važnost humanosti i zajedništva.

Put prema Kvarneru i Istri

Dvadeset i četvrtog dana vozio sam Osijek – Zagreb – Rijeka, uz 556 kilometara.

Donatori: Frane Vučić (100 €), Ivo Čizmić (50 €), Ivan Orlović (20 €), Aleksandar Supek (100 €), Zoran Jeličić (10 €), Zdravka Ezgeta (20 €), Zoran Jurica Aničić (20 €), Mathieu Chantalta (50 €), Goran Plenković (20 €), Krava Maga Mertojak (45 €) i Dino Brajčić (120 €).

Ukupno je prikupljeno 555 eura.

U Rijeci su prijatelji iz BMW Moto Kluba Dalmacija donirali dodatnih 840 eura.

Sljedeći dan vozio sam Rijeka – Karlovac – Pula – Split (864 km). U Puli su me dočekali članovi Goldwing Club Croatia, koji su tom prilikom donirali 365 eura.

Donatori tog dana bili su:

FIM d.o.o. (200 €), Dječji vrtić Marjan (450 €) i Nada Pritisanac Matulich (200 €).

Ukupno: 850 eura.

Slovenija – susret koji se ne zaboravlja

Ruta Split – Zagreb – Ljubljana donijela je još jedan poseban trenutak. Pozvali su me prijatelji iz udruge MZM Motoristi za Motoriste, koja broji više od 350 članova.

Na njihovoj skupštini okupilo se oko 150 motociklista, a tom prilikom prikupili su 1.216 eura donacija za Projekt 120.

Donatori tog dana bili su:

Goran Vlahović (100 €), Marijana Ribičić (100 €), Ivo Papić Zlajo (250 €), Elisabeth Tomić (20 €), Antonio Novoselec (50 €) i Fran Ježić (50 €).

Ukupno: 570 eura.

Hladna jutra i topli ljudi

Put iz Ljubljane vodio je prema Vodicama, gdje je MK Okit donirao 365 eura i time dobio svoje mjesto na naljepnici humanitarne rute na motociklu „Bumblebee“.

Donatori tog dana bili su:

Marko Židov (200 €) i Kruno Kosec (500 €).

Ukupno: 700 eura.

Velika podrška iz Klisa

Početkom ožujka stigla je i snažna podrška iz Kliša. Na poziv članova MK Free Riders Klis posjetio sam njihov klub 5. i 7. ožujka, gdje su odlučili podržati humanitarnu akciju.

Članovi kluba donirali su 1.000 eura, dok je njihov predsjednik osobno donirao dodatnih 300 eura.

Tijekom boravka u Klisu posjetio sam i Općinu Klis, gdje me u svom uredu primio načelnik Jakov Vetma. Nakon razgovora o projektu, Općina Klis odlučila je podržati akciju donacijom od čak 3.000 eura.

Granica od 20.000 kilometara

Dvadeset i osmi dan vožnje donio je simboličan trenutak – probijena je granica od 20.000 kilometara.

Ruta Split – Maslenica – Makarska (641 km) bila je teška zbog umora i bolova u leđima i ramenima, ali motivacija ne nedostaje.

Donatori: Kalkulacija (10 €), Tomi Sunara (10 €), Ivan Ormarec (200 €), Dražen Novaković (120 €), Nikola Krulj (5 €), Marjan Šarić (100 €), Srđan Javirčić (50 €), Goran Babić (20 €), Matko Jukić (5 €), Goran Gruevski (2 €), Ana Maria Babić (13 €), Ankica Domljanović (10 €), Jadranka Busatto (15 €), Ivan Uraić (5 €), Marija Jakšić (10 €) i Kristina Tomić (100 €).

Ukupno: 675 eura.

Put se nastavlja

Nakon 28 voznih dana ove etape:

• 20.120 kilometara je prijeđeno

• 99.880 kilometara ostalo do cilja

• više od 85.000 eura donacija već je prikupljeno

Ali ova priča nije samo o kilometrima.

To je priča o ljudima koji vjeruju da svaki kilometar može pomoći nekome drugome.

Put se nastavlja.