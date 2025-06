Splitski kupači nudisti su očajni i bijesni. Tvrde da se o njima šire sramotne laži: "Snimaju nas mobitelima, rade selfije… Ne znam gdje bi to moglo završiti – užas!"

Nezadovoljstvo među građanima Splita i posjetiteljima gradske plaže Kašjuni ponovno izbija u prvi plan, nakon što su u otvorenom pismu izrazili oštro protivljenje proširenju nudističke zone bez, kako kažu, javne rasprave ili prethodnog savjetovanja s građanima. Njihov apel podržala je i Lidija Bekavac, gradska vijećnica iz stranke HGS Željka Keruma, koja je najavila da će ovu temu aktualizirati u novom sazivu Gradskog vijeća Grada Splita.

"Koliko smo mailova poslali prošle godine, pokušavajući ukazati na to kako se otima dio gradske plaže i poklanja nudistima, a sve to u zimskom periodu dok nema nas, običnih ljudi, na moru", navodi, između ostalog, u pismu zabrinuta građanka.

Nadalje, u pismu se ističe da je sporni znak koji označava nudističku zonu postavljen bez konzultacija s građanima i bez transparentnosti u odlučivanju. Građani se pitaju tko su nadležni koji su donijeli ovu odluku i jesu li ikada tijekom ljetne sezone obišli plažu i sami svjedočili situaciji na terenu. Posebna kritika odnosi se na tzv. "plavi kamen", koji je navodno obojen upravo od strane nudista kao neformalna granica njihove zone. Prema navodima iz pisma, ti isti pojedinci godinama su uništavali prirodu, ispisivali grafite po kamenju i sada dobivaju nagradu u vidu dodatnog prostora.

"Je li ta hrabrost egzibicionista, nešto što je bilo zabranjeno i što je policija nazivala 'razgolićavanje na javnom mjestu', sada nagrada?", stoji u tekstu koji je Dalmacija Danas objavila prije desetak dana.

"Netko tko je malo razumniji, vidi tablu i ode s te plaže"

No ubrzo nakon toga javilo nam se više kupača koji se već godinama kupaju na nudističkom dijelu plaže na Kašjunima, jedinoj takvoj službenoj plaži u podmarjanskom području. Situaciju nam je detaljno pojasnio jedan sredovječni muškarac koji je želio ostati anoniman. On nam iznosi potpuno drugačiju priču, oprečnu ranije izrečenoj.

"Plaža kakva je danas nastala je kada se nasipala zemlja koja se iskopavala za Marjanski tunel. Međutim, tada nije nasipan cijeli uvalni prostor. Nasut je glavni dio, a nakon toga su izgrađeni zidovi koji se jasno vide s obale Kašjuna. Zatim se nasulo i spojilo s prirodnim žalom nudističke plaže. Dakle, imamo ljude koji se na tom mjestu kupaju od kraja 1960-ih godina. Dolazio nam je i jedan stariji čovjek, mnogi su se kao nudisti kupali na toj plaži. Nije točno da to nikada nije bila nudistička plaža — to je laž. Ovi ljudi koji se sada bune vjerojatno su se ondje počeli kupati 1990-ih godina ili još kasnije", govori nam te naglašava da je ploča postavljena na službeni početak plaže, a netko se toga ne drži. Tvrdi da nudisti ne prave nikakve probleme.

"Oni ni ne znaju da je to neslužbena nudistička plaža, a svi u Splitu to znaju. Na tu plažu ne dolaze domaći u kupaćim kostimima. Zna se da je to nudistička plaža. Mi te ljude nikada nismo vidjeli. E sad, priča ide dalje. Pokrenuta je inicijativa da neslužbena nudistička plaža postane službena i bio je prijedlog da se sastanemo s tim ljudima, a oni još od prošle godine iskazuju nezadovoljstvo. Ploča je postavljena na mjesto gdje službeno počinje nudistička plaža — postavljena je prošle godine u rujnu, a zatim ju je netko skinuo i otuđio. Tada smo shvatili da nekome smeta službeni dio nudističke plaže. Nama nitko ne smeta, ne želimo nikoga izbaciti. Split je turistički grad koji, u trenutku kad su oni počeli s pobunom, nije imao službenu nudističku plažu. Sad je ima. Grad Split ima tri plaže za pse, a nije imao niti jednu nudističku plažu, a turistički je grad. Ljeti je nama nemoguće — ljudi dođu u kupaćim kostimima na nudističku plažu i kupaju se, to je vrlo neugodno. Kako možeš biti uz čovjeka u kupaćem, dok je drugi kraj tebe gol? To je vrlo neugodno. Netko tko je malo razumniji, vidi tablu i ode s te plaže. A ima i onih koji prođu pored table i bez imalo srama uđu u nudistički dio i budu obučeni među golim ljudima. Oni mlađi turisti samo uđu i kažu da nas neće gledati, a snimaju s mobitelima, rade selfije… Ne znam gdje bi to moglo završiti, užas", detaljno ističe muškarac koji se godinama kupa i sunča u ljetnim i jesenskim vremenima na nudističkoj plaži u Splitu.

"Svaki dan se 'uvali' i netko u kupaćem tko tu ne bi trebao pripadati"

Osim toga, kaže da se ljudi bune jer žele drugu granicu, ali ta granica više ne postoji i nije logična jer ste tada već ušli na plažu.

"Jedan od prijedloga bio je i da se postavi nekakva ograda, ali to nismo željeli. To bi bila 'šaka u oko', nakaradno bi izgledalo na Marjanu, na pomorskom dobru. Ograda bi bila ružna i zato je postavljena tabla na početak nudističke plaže, ali sve ostalo bi izgledalo neprirodno. Tamo gdje je tabla — to je logično mjesto jer imate dojam da ulazite na sasvim drugu plažu. Ljudi se bune jer žele drugu granicu, ali ta granica više ne postoji i nije logična jer ste tada već ušli na plažu. Nije prirodno da tamo bude tabla ili granica. Uglavnom, ljeti je tamo velika gužva od nudista — jedva da možete naći mjesto. Bude dosta stranih nudista, a svaki dan se 'uvali' i netko u kupaćem tko tu ne bi trebao pripadati", jasan je Splićanin.

Emotivno nam sve pojašnjava, pokazuje kartu i granice te se vraća u povijest te naglašava da su gradski oci donijeli odluku koju se treba poštovati.

"Oni se bune kao da smo im nešto uzeli. Nismo im ništa uzeli — odluku je donio Grad Split i Gradsko vijeće Grada Splita. Sve je čisto. Mi nikoga ne diramo, samo drugi ulaze u naše područje. Uostalom, na tabli sve piše, ne razumijem što žele od nas. Mislim da je najveći problem u tome što Grad Split nema kapacitete za ovoliki broj turista. Osim toga, u pismu se navodi da mi imamo cijelu plažu na Kašjunima, ali to nije točno. Imamo jedan dio plaže od 50 do 100 metara, ostatak nije adekvatan za kupanje. Tako da pismo i cijela priča ne drže vodu", podvukao je, a na kraju je spomenuo i 'plavu stijenu' koja zapravo ne predstavlja nikakvu granicu na nudističkoj plaži.

"'Plava stijena' koja se spominje odronila se prije nekoliko godina i na njoj je napisano 'nudist beach'. To je vidljivo, ali to nije granica nudističke plaže, kao što se tvrdi. To je bilo sredstvo da se ljudima da do znanja da je to nudistička plaža, ali to nije granica. O čemu oni govore? Što smo trebali — odnijeti kamen do table da bi ljudi znali da je baš tu nudistička plaža? Točno se zna gdje je granica, a ona je ondje gdje je tabla — i sve je jasno", zaključuje za Dalmaciju Danas.