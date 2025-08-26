Splitski klub stao u obranu Hrvoja Vejića: "Niz neistina kako bi se okaljalo njegovo ime"

U posljednjim danima, kako ističu iz kluba Adriatic, svjedočili smo "istinskoj hajci" usmjerenoj prema treneru Hrvoju Vejiću i samom klubu. Iz Adriatica naglašavaju kako je iznesen "niz neistina kako bi se okaljalo njegovo ime i Adriatic". Iako su plasirane informacije kasnije demantirane, klub je osjetio potrebu jasno iznijeti svoj stav.

Klub: "Ne podržavamo incidentno ponašanje"

U priopćenju Adriatica navodi se kako klub "ne podržava nikakvo incidentno ponašanje na terenu i izvan njega" te da će uvijek nastojati širiti "krug sportskih prijatelja". Posebno naglašavaju da u ovom slučaju u potpunosti stoje iza Vejića: "Kroz djelovanje u Adriaticu svojim pristupom, ponašanjem, te stručnošću uvelike je pridonio dobrom imidžu kluba i napretku djece koju je trenirao."

Povlačenje trenera unatoč podršci

Nakon spomenute hajke, Vejić je donio odluku o povlačenju. "Odluka je to koju smo prihvatili, iako baš nitko nije sretan zbog toga", poručuju iz kluba.

Adriatic se od svog trenera oprostio riječima zahvale: "Hrvoju želimo puno sreće u daljnjem radu, vrata Adriatica će mu uvijek ostati otvorena."

U klubu će ga pamtiti po profesionalnom odnosu, entuzijazmu, naslovu prvaka s generacijom 2012., ali i "jedinstvenoj fešti roditelja, djece i trenera na radost svih u Adriaticu".

Poruka za kraj

Klub je poruku zaključio emotivno i jasno: "Sretno dalje, naš Veja!"