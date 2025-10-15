Splitski kirurg Matijević o slučaju Beroš: "Ministrice, studije pokazuju da bez prakse kirurške vještine brzo atrofiraju"

„Izjavu ministrice zdravstva Irene Hrstić da se 'medicina ne zaboravlja', kojom je komentirala zapošljavanje bivšeg ministra Vilija Beroša u KBC-u Sestre milosrdnice, i to nakon što nekoliko godina nije radio kao kirurg, ne podupire nikakva relevantna znanstvena literatura. Suprotno njezinom neznanju, istraživanja pokazuju da sve vještine, uključujući medicinske, degradiraju bez redovite prakse“, poručio je splitski gradski vijećnik stranke Centar, specijalist kardiotorakalne kirurgije Marko Matijević.

Kako je pojasnio, studije o kirurškim vještinama pokazuju da prekid od samo 15 do 57 dana dovodi do produljenja operacijskih zahvata za tri do sedam posto zbog gubitka tehničke vještine (Fernandez et al., 2021, Surgical Endoscopy), dok prekidi rada od godinu, dvije, kod kirurga smanjuju tehničku kompetenciju i vođenje u operacijskoj sali (D’Angelo et al., 2015, Journal of Surgical Education).

Tekst se nastavlja nakon oglasa

„Kognitivno znanje može djelomično ostati, ali bez prakse, fine motoričke vještine atrofiraju. U SAD-u je (neuro)kirurgija ipak malo više od vožnje auta, a liječnička licenca ipak malo kompliciranija za steći od vozačke dozvole. Valjda zato i (neuro)kirurzi u SAD-u, za razliku od Hrvatske, zarađuju 10 do 20 puta više od vozača Ubera. Ako neurokirurg u SAD-u ne radi u struci dvije ili više godina, mora proći formalni proces obnove licence, prema strogim pravilima Američkog odbora za neurokirurgiju“, istaknuo je Matijević, dodajući da proces obnove uključuje korake poput procjene je li uopće moguće obnoviti licencu, polaganja ispita iz neuroanatomije, polaganja primarnog ispita, podnošenja dnevnika od 10 uzastopnih slučajeva pacijenata, nakon čega slijedi i pregled cjelovitog dnevnika slučajeva, kao i polaganje usmenog ispita.

„Čak i u zemlji u kojoj ministrica zdravstva govori kako se 'medicina ne zaboravlja' postoji postupak obnavljanja licence za liječnike svakih šest godina, koji je propisan Zakonom o liječništvu, u svrhu poboljšanja zdravstvene skrbi i shvaćanja da je medicina struka koja podrazumijeva cjeloživotno obrazovanje, bez kojeg je prakticiranje medicine ne samo neadekvatno, nego i opasno“, rekao je Matijević, a od ministrice je zatražio ispriku.

„Minimum pristojnosti s Vaše strane bi bio da se ispričate kolegama koji svakodnevno čitaju znanstvene radove, uče kroz rad u operacijskim salama i ambulantama i sami pišu znanstvene radove ne da ne bi zaboravili, nego da bi napredovali i tako pomogli svojim pacijentima da što prije ozdrave. Ne zaboravite ni da je naš uvaženi kolega prošao put od ministra, pritvora, kućnog odmora i povratka na radno mjesto, dok KBC Split i dalje nema vlastiti PET/CT uređaj niti Da Vinci robotskog asistenta“, zaključio je.