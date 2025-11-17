Splitski kantun završio treće sudjelovanje na Interliberu: organizatorice najavljuju odlazak na Sa(n)jam knjige u Puli

Čak 24 malih splitskih izdavača i samostalnih autora sudjelovalo je na ovogodišnjem, trećem nastupu Splitskog kantuna na Interliberu koji je, osim raznolikom ponudom, pažnju privukao i posebnim uređenjem štanda.

Na gotovo 40 kvadrata u paviljonu 6, na poziciji u neposrednoj blizini pozornice, okupljeno je oko 250 naslova splitskih autora i izdavača, a brojni posjetitelji imali su priliku i dobiti potpis na naslove koje kao autori ili prevoditelji potpisuju oni koji su na Splitskom kantunu imali druženja. Redom to su bili: Kate Bošković, Mila Domljanović, Nenad Kuzmanić, Irena Škarica, Marin Popović, Edi Matić, Jelena Tabak, Iris Marinović, Dora Mihanović, Danijel Špelić, Vlatka Planina, Iris Cecilia de Corbavia, Matija Rubić, Martina Majić i Nela Stipančić Radonić, dok je Dina Jakšić održala besplatno savjetovanje o fiskalizaciji 2.0, odnosno promjenama koje nas očekuju od 1. siječnja 2026. godine.

Programi Splitskog kantuna bili su zastupljeni i na pozornicama Velesajma čak četiri od šest dana sajma. Tako je u srijedu održano predstavljanje slikovnica „Mama je uvijek tu“ i „Tata je uvijek tu“ autorice Kate Bošković, a u četvrtak predstavljanje knjige „Pokraj puta“ autorice Mile Domljanović te „Treća skalina – moj bokunić Velog Varoša“ autora Nenada Kuzmanića. Petak je bio rezerviran za predstavljanje slikovnice „Ero s online svijeta“ izašle u izdanju Gradske knjižnice Marka Marulića, a subota za predstvaljanje posebne publikacije Muzeja Ivana Meštrovića „Ajmo u đir po Galeriji Meštrović“ te romana „Svjetlost dana“ autora Danijela Špelića i „Miriamin vrt“ autorice Vlatke Planine.

Splitski kantun privukao je pažnju posjetitelja, autora, izdavača i državnog vrha pa ga je u subotu još jednom posjetila i ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek, koja od samog početka prepoznaje vrijednost ovog projekta koji se održava uz podršku Grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije.

Organizatorice Splitskog kantuna, Kate Bošković i Mirjana Bošković Smrekar ponosno ističu da je Splitski kantun prešao granice Splita, proširivši se na druga mjesta Splitsko-dalmatinske županije i postavši odlična platforma za predstavljanje i afirmaciju malih, i javnosti nedovoljno poznatih, splitskih izdavača.

„Naš treći nastup na Interliberu bio je najveći i najuspješniji do sada. Neizmjerno smo sretne i ponosne što je naš projekt omogućio mnogobrojnim splitskim autorima da svoj rad predstave na najvećoj književnoj pozornici u Hrvatskoj te da ostvare izravan kontakt s čitateljima. Veselimo se daljnjem rastu i razvoju ovog projekta i novim sudjelovanjima na sajmovima i festivalima.“ – istaknule su organizatorice, kazavši da su knjige Splitskog kantuna već na putu za Pulu gdje će od 29. studenog do 8. prosinca biti dio posljednjeg ovogodišnjeg sajma knjiga u Hrvatskoj – Sa(n)jam knjige.

„Sretne smo što zahvaljujući Splitskom kantunu splitski naslovi 'putuju' po Hrvatskoj, a osobito se radujemo što ćemo ove godine i same posjetiti ovaj sajam i na taj način moći dodatno približiti splitsku izdavačku aktivnost istarskoj publici. Na Sa(n)jam knjige bit će predstavljeni naslovi 23 splitska izdavača i samostalna autora i vjerujemo da će istarska publika prepoznati vrijednost ovih naslova.“ – za kraj su poručile Kate Bošković i Mirjana Bošković Smrekar.