SPLITSKI INOVATORI ODUŠEVILI U AMERICI Sidro s pomičnim krakovima oduševilo i osvojilo zlato na Međunarodnom festivalu inovacija

Hrvatska zajednica inovatora i Hrvatska zajednica tehničke kulture organizatori su ovogodišnjeg sudjelovanja hrvatskih inovatora na prestižnom Međunarodnom festivalu inovacija (SVIIF), održanom u Santa Clari u Kaliforniji, SAD.

SVIIF je jedan od najvećih svjetskih festivala inovacija u organizaciji Međunarodne federacije nacionalnih asocijacija inovatora (IFIA) i uz potporu Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (WIPO), grada Santa Clare i Organizacije inovatora u SAD-u (UIA).

Na izložbi je predstavljeno više od 400 inovacija, a sam događaj okuplja inovatore iz više od 30 zemalja svijeta uključujući i inovatore iz Hrvatske, piše Morski.hr.

Na ovom Međunarodnom festivalu inovacija SVIIF sudjelovali su inovatori iz Splita članovi udruge Dalmatinski inovatori Tesla- DALMIT gdje su predstavljali Hrvatsku i naravno Split.

Splitski inovatori polučili su izvanredni uspjeh osvajanjem tri medalje, najveći uspjeh na inozemnim izložbama inovacija u svojoj dvadesetogodišnjoj povijesti.

Zlatnu medalju osvojili su inovatori Jadran Pivačić, mag.ing.aedif. i Ivica Pivačić, dipl.ing sa izumom „Sidro sa pomičnim krakovima“ koji znatno smanjuje prostor na brodu kada se ne koristi i omogućuje izvlačenje sidra u slučaju zapinjanja za dno.

Srebrnu medalju osvojio je inovator Ivica Lukač, mag.ing.mech. sa „Pametnom zebrom“ koja kombinira sustav smart senzora i kamera za detekciju kretanja i upozoravanja vozača da je u blizini pješaka.

Brončanu medalju osvojila je splitska inovatorica Edita Petric sa „Rukavicom za masažu“ koja ima ugrađene rotirajuće kuglice koje potiču cirkulaciju prilikom masaže.