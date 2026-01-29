Splitski HSP od večeras ima novo vodstvo: S ovim imenima stranka "grabi" prema kotarskim izborima

Na večerašnjem zboru Podružnice Hrvatska stranka prava u Split izabrano je novo vodstvo splitskog HSP-a. Za predsjednika podružnice izabran je Marijo Popović, dok je za zamjenika predsjednika imenovan Arej Burica. Dužnost tajnice preuzet će Maja Smrke.

U novo predsjedništvo Podružnice HSP-a Split izabrani su Ante Grubišić, Željko Zečić, Ante Radoš, Ante Šolić-Lasan, Miroslav Žaja i Josip Kusić.

Prema navodima iz stranke, zbor je okupio velik broj članova, a posebno je istaknut snažan interes mladih, što se tumači, ističu, kao pokazatelj kontinuiranog i nezaustavljivog jačanja HSP-a u Splitu.

Uoči predstojećih kotarskih izbora iz splitskog HSP-a poručuju kako s optimizmom gledaju na nadolazeće političke izazove te vjeruju da će na izborima ostvariti zapažen i izvanredan rezultat.