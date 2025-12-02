Splitski HSP: "Na Gradu Splitu je da krene s ovom mjerom..."

Hrvatska stranka prava Split objavila je kako je u prijedlogu proračuna za 2026. godinu osigurano financiranje za besplatan prijevoz onkoloških pacijenata na terapiju u KBC Split. Kako navode, inicijativa je formalno otvorena na sjednici Gradskog vijeća 1. kolovoza ove godine.

Na toj je sjednici vijećnik HSP-a Marijo Popović gradonačelniku Tomislavu Šuti postavio pitanje "je li spreman podržati organizaciju prijevoza onkoloških pacijenata na terapiju u KBC Split". Prema priopćenju stranke, gradonačelnik je tada odgovorio "kako u samom rebalansu nisu predviđena sredstva za predloženu mjeru, ali da će se svakako uz budućnosti voditi računa o tome".

Stranka ističe kako se od tada "Hrvatska stranka prava zajedno s koalicijskim partnerom strankom Dom i nacionalno okupljanje ustrajno se bori kako bi ta mjera zaživjela". Ključnim rezultatom smatraju to što su sredstva sada predviđena u proračunu.

"Ono što smo uspjeli jest da se u prijedlogu proračuna za 2026.g. osiguraju određena sredstva za provođenje ove mjere", poručuju iz HSP-a Split.

Dodaju kako sada slijedi razrada provedbe: "Ono što nam slijedi jest pronalaženje najkvalitetnijeg modela kako bi ova mjera zaživjela na pravi način."

Gradskom uredu poslan prijedlog provedbe

HSP navodi da je gradskoj upravi već upućen prijedlog kako bi prijevoz mogao funkcionirati u praksi.

"Gradskoj upravi poslali smo određeni prijedlog načina na koji vidimo provođenje ove uistinu potrebne mjere“, stoji u priopćenju. Iz stranke očekuju da će Grad odabrati najbolji model: „Vjerujemo da će nadležne službe u Gradu pronaći najkvalitetniji modalitet kako bismo našim sugrađanima barem na ovaj način olakšali njihovu ionako tešku životnu situaciju."

Također ističu kako se u provedbi mogu osloniti na iskustva drugih sredina: "Mnogobrojne jedinice lokalne i područne (regionalne) već su krenule s provođenjem ove mjere za koju nažalost do sada u Splitu nije bilo sluha niti političke volje tako da nam mogu pomoći i njihova dosadašnja iskustva."

U priopćenju se naglašava da zdravstvene teme ne bi smjele biti predmet političkih sukoba.

"Kada je u pitanju zdravlje naših sugrađana i briga za njih u situaciji teške bolesti nema mjesta politiziranju niti prikupljanju bilo kakvih političkih poena", poručuju iz HSP-a. Pozvali su sve političke aktere da podrže inicijativu: "Na svim političkim subjektima je da podrže ovu inicijativu te da po pitanju nje konstruktivno i afirmativno djeluju prema Gradonačelniku i nadležnim gradskim službama."

Stranka zahvaljuje svima koji su temu održavali u javnosti: "Želimo zahvaliti svim političkim i drugim subjektima koji su na iskren način govorili i govore o provođenju ove mjere te na taj način nisu dozvolili da itekako bitna tema padne u zaborav."

"Ponosni smo što smo temu doveli do faze osiguravanja sredstava"

HSP Split zaključuje da je inicijativa rezultat njihova rada u Gradskom vijeću i niza prijedloga upućenih Gradu.

"Kao Hrvatska stranka prava ponosni smo što smo kroz Gradsko vijeće, ali i mnogobrojnim sugestijama kao i prijedlozima uspjeli aktualizirati ovu temu i dovesti je do faze osiguravanja sredstava za istu", navode.

Od Grada očekuju početak provedbe iduće godine: "Na Gradu Splitu je da u 2026. g. krene s ovom mjerom, a našu potporu i pomoć će uvijek imati kada su ovakve teme u pitanju."