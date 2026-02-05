Splitski HNK obilježava Tijardovićevu godinu premijerom operete Kraljica lopte i Malom Floramye

Ovih dana u splitskom teatru sve je u znaku Tijardovića. Naravno, još se obilježava godina Ive Tijardovića i Jakova Gotovca.

Zahvala je to splitskih kazališnih umjetnika velikom maestru koji je svojim djelom usmjerio rad HNK Split prema splitskoj baštini, dajući ovoj nacionalnoj kazališnoj kući ono nešto naše.

Tako nas idućeg tjedna, točnije 11. veljače, baš pred 115. rođendan Hajduka, očekuje premijera Kraljice lopte. Praizvedba ove operete, šarmantne priče smještene pored Starog placa i uzbudljive utakmice s Englezima, preko Malte do povratka u Split, isprepletene s ljubavlju između nogometne zvijezde Slavka i lijepe Splićanke Mile, uz galeriju živopisnih likova, začinjeno splitskim humorom, održana je za 15. rođendan Hajduka.

Pa nam taj 15. rođendan "bijelih", dok se na Bijeloj noći u interpretaciji operne dive Marine Jajić izvode arije iz Male Floramye i Kraljice lopte, a Duje viče: "Jedini smo klub na svitu koji ima i svoju operu", opisuje Miljenko Smoje u svom i Marušićevom Velom Mistu.

I nije ta fešta — Hajduk, opereta, nogomet i gospodski potez kluba — baš legla žandarima, pa su priveli i istukli dvojicu juniora. Ali imali su posla s hajducima, pa su u žandarmerijsku stanicu uletili kao furija Duje, Pegula i Ferata, našli su se tu i Meštar i Profešur. I dok likar previja rane Ferati i Duji, obraća se Ferati: "Vi ste mi bili najdraži igrač, Vi ste igrali srcem."

"I večeras je igra srcem", reći će na to inženjer Duje.

Ali to je bilo onda, u seriji i našim uspomenama. Nadamo se da će teatar ispuniti brojne generacije hadukovaca na izvedbi ove operete koju smo imali priliku pogledati i 2012. u organizaciji Hajduka, Županije i splitskog Sveučilišta.

Nova uprava HNK, predvođena intendantom Božom Župićem, stvarno se potrudila u obilježavanju Tijardovićeve godine, pa je u foyeru organiziran i koncert arija povodom 100. obljetnice Male Floramye.

Lijepa je to bila prigoda još jednom zahvaliti velikom maestru čije je djelo najbolje opisao poznati novinar i dokumentarist Željko Rogošić u svom serijalu Tijardović.

Tako u serijalu možemo vidjeti kako je čitav grad bio okićen u očekivanju praizvedbe Male Floramye, prije ravno sto godina. Ne dugo prije toga, struja je došla u Split, pa su pjevači i glumci prošli kroz špalir preko osvijetljene Rive do zgrade Teatra, uz ovacije brojnih Splićana.

Malу Floramye vidjet ćemo u svibnju u splitskom HNK-u, ono splitsko i naše, rekli bismo – predstavu zbog koje smo se i zaljubili u kazališnu umjetnost.

Pa nam se onda srce razgali kada na YouTubeu vidimo stare izvedbe ove operete i Borisa Dvornika kao Šjor Bepa Pegulu, još uvijek nenadmašnog.

Lijepa sjećanja na jedan grad i njegove ljude, kojeg više nema, ali živi u nama i ne damo ga nikome.