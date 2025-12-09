Splitski HDZ-ovci se prisjetili Franje Tuđmana: "Živi jedina i vječna Hrvatska"

Večeras je u organizaciji Gradskog odbora HDZ-a Split, Županijske organizacije HDZ-a Splitsko-dalmatinske županije i Zajednice utemeljitelja HDZ-a „Dr. Franjo Tuđman“, paljenjem svijeća i polaganjem cvijeća obilježena sutrašnja 26. obljetnica smrti prvog hrvatskog predsjednika i utemeljitelja HDZ-a dr. Franje Tuđmana.

Okupljenima se obratio predsjednik GO HDZ-a Split i gradonačelnik Splita Tomislav Šuta:

„Zahvalni smo prvom hrvatskom predsjedniku i našem utemeljitelju dr. Franji Tuđmanu i svim hrvatskim braniteljima što danas živimo u slobodnoj i neovisnoj Hrvatskoj. Dobili smo povjerenje građana i danas nastavljamo djelo Franje Tuđmana u oživotvorenju sna svih hrvatskih generacija da nam živi jedina i vječna Hrvatska“, rekao je okupljenima Tomislav Šuta.

Na prigodnom okupljanju o djelu Franje Tuđmana i njegovom značaju za hrvatski narod i državu govorili su i predsjednik Zajednice utemeljitelja HDZ-a „Dr. Franjo Tuđman“ Alen Gojak, kao i županijski predsjednik HDZ-a Ante Mihanović. U nazočnosti župana Splitsko-dalmatinskog Blaženka Bobana i zamjenika župana Stipe Čogelje, sjećanju na prvog hrvatskog predsjednika nazočili su brojni splitski i dalmatinski hadezeovci, kao i predstavnici Zajednica branitelja, žena i Mladeži HDZ-a.

Nakon polaganja vijenaca i paljenja svijeća služena je sveta misa zadušnica u katedrali svetog Dujma, koju je predvodio katedralni župnik don Ante Mateljan.