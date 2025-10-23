Splitski gradski vijećnik postao otac: "Nakon 15 sati nadljudske borbe..."

Gradski vijećnik HSLS-a Hrvoje Bašić postao je tata.

'Nakon 15 sati nadljudske borbe, suza i boli svojstvene samo ženama, u 00.15 sati na svit je došla naša Rita.

Hvala do neba mojoj ženi, koja me još jednom iznenadila svojom snagom i žrtvom koju je podnila - vidit to na svoje oči, iskustvo je koje se ne da ričima opisat!

Negdje uz nju, u tišini, 'rodio' se i jedan novi tata - zbunjen, sritan, ganut, ponosan i beskrajno zahvalan!

Veliko hvala osoblju splitskog rodilišta, svim babicama, sestrama i doktorima - u obe smjene!', naveo je Bašić.