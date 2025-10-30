Splitski glazbenici odali počast Ćubiju: "Njegov vedri duh je tu i kad njega nema"

Splitski glazbenici i ovu jesen nastavljaju svoja već tradicionalna druženja, naravno uz dobru glazbu uživo.

HGU Split MUSIC CLUB sinoć je, pod okriljem dobrog domaćina Music Club Versi, ponudio sjećanje na Damira Mihanovića Ćubija.

Druženje glazbenika prošlo je u dobrom ritmu, ritmu Ćubijevog bubnja, kako se neslužbeno nazivala sinoćnja večer puna prisjećanja i emocija na kolegu koji ih je uvijek zabavljao na najjače. Ćubija su se kroz nekoliko anegdota prisjetili Jasenko Troković i Mirela Meić, nakon čega je prikazan kratki dokumentarni film, a čast da prvi zasvira na njegovom bubnju pripala je bubnjaru glazbenog sastava Pink Panther, koji je zabavljao prisutne do kasnih sati.

„Nastavljajući naš projekt pod nazivom HGU Split Music Club, složili smo se da bi bilo super prisjetiti se dragih prijatelja i kolega glazbenika koji su ostavili trag u našim srcima i na sceni. Tako da se već za dvije srijede, 13. studenog, HGU Memories nastavljaju, ovog puta u sjećanje na Remija Kazinotija“, rekao je predsjednik HGU Split, Tomislav Mrduljaš.

„Super nam je bilo ponovno čuti anegdote, pogledati film, a Pink Panther nas je odlično zabavio svojom svirkom. Drago mi je da su se mnoge kolege odazvale – zbog naših poslova rijetko imamo priliku vidjeti se i podružiti se, i zato mi je drago da postoji ovakvo događanje u Splitu“, kazao je Giuliano.

Jole nam je rekao: „Uz ove normalne životne postavke – obitelj, rodbinu, prijatelje, posao – ono što najviše volim su izlasci i okupljanja, bilo vani ili u kućnoj atmosferi. Predivno sam se osjećao jer su se okupili kolege glazbenici, producenti, ton majstori, a naravno i ljudi raznoraznih struka. Ja sam guštao, a Versi sam po sebi ima tu lijepu energiju i odlično osoblje. Slušali smo fantastičan bend, svirački i pjevački – Pink Panther – tako da sam uistinu uživao s kolegama smijati se i pjevati. To je esenca života i veselim se idućem druženju.“

„Ćubijev vedri duh je tu i kad njega nema. Još uvijek nadilazi sve nedaće današnjeg svijeta i spaja ljude kao nas večeras“, dodao je Ivan Huljić.

U Versiju smo tako vidjeli Ivu Jagnjića Jaru, Zorana Ukića, Tihu Orlića, Jadrana Vuškovića, Lea Škaru, Tonća Tota Rubića, Marina Kalajžića, kao i mnoge druge splitske glazbenike.

„S posebnim užitkom bili smo domaćini ovakvoj večeri i veselimo se budućim druženjima i ovakvim večerima koje uistinu imaju poseban karakter. Priliku za još jednu posebnu večer, od mnogih u nizu koje će HGU Split organizirati, imamo već 12. studenog, kada ćemo se prisjetiti uistinu posebnog glazbenika, aranžera i producenta, Remija Kazinotija“, rekli su vlasnici Music Club-a Versi, supružnici Nera i Renco Petrošić.