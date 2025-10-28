Kultni splitski kafić ove srijede ugostit će poseban događaj: Večer posvećena legendarnom Čubiju

U srijedu, 29. listopada, s početkom u 21 sat, u Music baru “Versi” počinje nova sezona popularnog glazbenog ciklusa “HGU Split MUSIC CLUB”, koji već godinama okuplja splitske glazbenike, zaljubljenike u dobru glazbu i sve one koji žive s pjesmom. Ovosezonski tematski okvir nosi naziv “Memories”, a posvećen je prisjećanju na drage prijatelje i kolege koji su svojim talentom, duhom i glazbom ostavili dubok trag u srcima i na sceni.

Prva večer nove sezone bit će posvećena legendarnom Damiru Mihanoviću Čubiju, glazbeniku, humoristu i velikom splitskom zabavljaču čiji su šarm i vedrina obilježili generacije. Publika će imati priliku prisjetiti se njegovog neponovljivog duha kroz nekoliko zanimljivih anegdota i kratku filmsku projekciju, koja će dočarati Čubijev život između smijeha i pjesme.

Za glazbeni dio večeri pobrinut će se poznati bend Pink Panther, koji će svojom energijom i dobrim vibracijama oživjeti atmosferu kakvu je i sam Čubi volio – iskrenu, toplu i punu života.

Organizatori pozivaju sve prijatelje, kolege i ljubitelje glazbe na večer pod nazivom “U ritmu Čubija”, kojom će Split još jednom odati počast čovjeku koji je znao spojiti humor, emociju i glazbu na jedinstven način.

“Dođite, zapjevajmo i zasvirajmo zajedno!” – poručuju iz Hrvatske glazbene unije – Podružnice Split, najavljujući večer koja će, uz nostalgiju i smijeh, ponovno potvrditi da glazba nikada ne zaboravlja svoje ljude.