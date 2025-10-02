Splitski branitelji oboljeli od maligni bolesti uputili apel Plenkoviću, evo što hitno traže

Inicijativni odbor Branitelja oboljelih od malignih bolesti uputio je pismo premijeru Andreju Plenkoviću u kojem apeliraju na rješavanje kroničnog nedostatka kapaciteta u domovima za starije i nemoćne osobe u Splitu.

Branitelji podsjećaju kako su kao skupina prirodno starije životne dobi te ih sve veći broj obolijeva od malignih bolesti, a smještaj u domove postaje gotovo nedostižan. „Naši kolege, hrvatski branitelji u starijoj dobi, redovnim procedurama, privatnim urgencijama i preporukama teško mogu doći do smještajnog kapaciteta. To je ogroman problem i nepravda prema kojoj društvo treba odgovorno pristupiti“, navodi se u pismu.

Posebno su se osvrnuli na rasprave oko hotela Zagreb na Duilovu, naglasivši kako su branitelji „uključivi“ te da smatraju kako na tom lokalitetu ima dovoljno prostora za zajednički projekt – studentski dom i dom za starije i nemoćne. „Na mladima ostaje domovina i budućnost, a lokalitet Duilovo dovoljno je velik za sve. To može biti pozitivan primjer zajedničkog projekta“, poručuju.

Prema dostupnim podacima, više od 5.000 građana Splita čeka mjesto u domu za starije, a među njima je i značajan broj hrvatskih branitelja. Grad Split, ističu, još nije dočekao trenutak otvaranja doma za starije i nemoćne, iako je riječ o strateškom i kapitalnom projektu.

Branitelji podsjećaju i na ranije neispunjena obećanja: bivši ministar obrane svojedobno je najavljivao da će na Duilovu biti izgrađen centar za rehabilitaciju hrvatskih ratnih vojnih invalida, no to se nikada nije realiziralo. „Sada imamo prigodu investirati za naše studente i sve sadašnje i buduće potrebite, među kojima branitelji čine veliki broj“, ističu.

U pismu premijeru Plenkoviću prisjećaju se i konstruktivnih razgovora koje su prije četiri godine vodili o problemima branitelja oboljelih od malignih bolesti, a u kojima je sudjelovao i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved. „Na tom tragu uvjereni smo da ćete razmotriti i usvojiti ovu ideju u interesu studenata i osoba starije životne dobi koje se osjećaju nemoćno i napušteno u drugom najvećem gradu u Hrvatskoj“, poručuju branitelji.

Zaključuju riječima: „Sve za Hrvatsku, a Hrvatsku ni za što!“.