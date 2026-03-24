Splitska županijska vijećnica (HGS) u emotivnoj objavi se oprostila od obiteljskog 'blaga'

Martina Nimac, vijećnica u Splitsko-dalmatinskoj županiji iz redova HGS-a, podijelila je na društvenim mrežama emotivnu objavu o rastanku s obiteljskim klavirom koji je obilježio njezin život i život njezine obitelji.

Riječ je o vrijednom instrumentu s početka 19. stoljeća, proizvedenom u Beču, koji je tijekom povijesti sudjelovao na natjecanjima u Parizu i osvajao priznanja. U Split ga je, kako navodi Nimac, prije gotovo 70 godina donio njezin djed, a posebno mjesto u obiteljskoj priči imao je i zbog njezine majke koja ga je svirala od djetinjstva.

Klavir sada dobiva novu ulogu – Nimac ga je donirala Glazbenoj školi “Jakov Gotovac” u Sinju, gdje će služiti za korištenje, ali i kao vrijedan izložbeni primjerak.

U objavi je zahvalila ravnateljici škole Tamari Romac Zlodre na prepoznavanju njegove vrijednosti, kao i ravnatelju Muzeja Sinjske alke Borisu Filipoviću Grčiću te Ivanu Jadrijeviću na pomoći u realizaciji donacije.

Istaknula je kako vjeruje da će klavir nastaviti živjeti kroz glazbu i nove generacije, ne samo kao antikni predmet, već i kao svjedok vremena, čuvar uspomena i podsjetnik na važnost glazbene i kulturne baštine.