Splitska "vampirica" izvela performans u Marmontovoj za vrijeme Torcidinog prosvjeda

U sklopu današnjeg okupljanja na splitskoj Rivi, umjetnica Olja Einfalt izvela je performans pod nazivom “Krvna grupa” u Marmontovoj ulici.

Kroz snažnu simboliku crvene boje i epruveta ispunjenih krvlju, autorica je publici prenijela poruku zajedništva, humanosti i nužnosti međusobnog poštovanja.

“Svi smo mi ljudi od krvi i mesa.

Iza mene je sve crno, a ja sam crvena — ne da bih se suprotstavila, nego da bih podsjetila.

Ne postoje nikakve Grupe.

Postoji samo krvna grupa.

Krv ne poznaje naciju, vjeru ni granice — ona nas sve povezuje.

Vrijeme je da prestanemo brojati razlike i počnemo prepoznavati ono zajedničko.

Jer samo kad prestanemo dijeliti svijet, možemo ga početi liječiti.”

Kako ističe sama autorica, poruka performansa nije politička, već umjetnička refleksija na podjele koje obilježavaju suvremeno društvo.

Einfalt ovim radom poziva na toleranciju, razumijevanje i dijalog, podsjećajući da ono što nas povezuje uvijek nadilazi ono što nas razdvaja.