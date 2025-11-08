VELIKA FOTO GALERIJA Torcida prosvjedovala u Splitu, došli su i do zgrade suda: "Ako triba, doć će cila država za našu braću"

U Splitu je danas od 11 sati održan prosvjed Torcide. Prosvjed je održan povodom uhićenja muškaraca maskiranih na događaju Dani srpske kulture u Blatinama. Gradonačelnik HDZ-a, Tomislav Šuta, odobrio je korištenje Rive za okupljanje.

Na kraju skupa voditelj se obratio okupljenima, zahvalivši im na mirnom i dostojanstvenom ponašanju. „Hvala vam što ste čuvali red i mir. Mi smo taj mir izborili još 8. kolovoza na kninskoj tvrđavi. Tko bi razarao ono što je sam gradio?“ rekao je te dodao kako ih na kraju čeka „iznenađenje“.

Ubrzo nakon toga pozvao je okupljene da se uputе prema zgradi suda kako bi, kako je rekao, izrazili svoje neslaganje s odlukom o pritvaranju osoba koje su prekinule manifestaciju Dana srpske kulture u Splitu.

Prosvjednici su se zatim formirali u kolonu i krenuli prema sudu uz povike „Za dom spremni“ i pjesmu „Bojna Čavoglave“, dok su ih okupljeni prolaznici snimali i bodrili s obližnjih terasa.

Nedugo potom, stigli su pred zgradu suda.

Kako je izgledao prosvjed, pogledajte u galeriji Roka Pavlinušića.

Na Rivi pročitali zahtjeve

S pozornice na Rivi ranije su pročitali svoje zahtjeve.

"Dosta nam je manipulacija, ponižavanja hrvatskih branitelja u hrvatskoj državi. Zašto smo se okupili? Tražimo ono što je temelj svake uređene države, posebno članka 141. Zašto se tolerira oznaka totalitarizam? Nismo se borili za povratak jugonacionalizma, vrijeđanje naših vjerskih i nacionalnih osjećaja.

Tražimo trenutno ukidanje pritvora svim uhićenima. Mjera je nepravedna i pretjerana. Želimo odricanje od zločinačkih idealogija, a Turudiću poručujuem čl. istava 141 izravno. Sada znate zašto smo ovdje - kad nepravda postane zakon, otpor postaje dužnost.

Sve za Hrvatsku, Hrvatsku ni za što", kazao je Marko Rogić.

"Danas smo ovdje jer je kap prelila čašu. Dosta je ponižavanja hrvatskog naroda u vlastitoj državi, dosta je kriminalizacije mladih koji žele braniti Hrvatsku istinom i ljubavlju. Tražimo ono što je temelj svake uređene države, naročito Ustava i Deklaracije o Domovinskog ratu", kazao je i dodao da se kriminalizira ZDS, dok petokraka nije zabranjena.

„Hrvatska nije nastala na propalim režimima, nego na pomirbi i pobjedi u Domovinskom ratu. Oni koji danas promiču jugoslavenski kulturni prostor kao model, neće uspjeti“, poručio je.

Rogić je osudio i posljednje provokacije u medijima i na ulicama. „Grafiti, medijske konstrukcije i stalni napadi na naš narod moraju prestati. Pozivamo obavještajne službe da zaštite hrvatski narod i apeliramo na medije da prestanu širiti priču o navodnoj ugroženosti Srba.“

„Kako je moguće da vlasti i mediji ne primjećuju jugonacionaliste koji svaki mjesec vrijeđaju i napadaju, dok policija i DORH ne poduzimaju ništa, pa čak ni mjesec dana istražnog zatvora?“ rekao je.

Na kraju je naglasio: „U ovom incidentu nije bilo nikakvog nasilja i nitko nije ozlijeđen“, što je izazvalo veliki pljesak okupljenih.

Tajnik Torcide: "Zahtijevamo da puste našu braću"

Prisutnima na prosvjedu obratio se tajnik Torcide Stipe Lekić.

"Htio bih se prijetiti našeg sugrađanina Frane Tante koji je prije 80 godina skinija jugoslavensku zastavu s Marjana i zato ga je zatvorilo. Mučili su ga i maltretirali. I sad se događa ista stvar samo zato jer smo Hrvati. Sramotno je da nakon 80 godina ne smijemo reći da smo Hrvati.

Zahtijevamo da puste našu braću. Ovo je danas samo jedan dio šta smo se skupili. Ako triba doć će cila država za našu braću, hvala Tornadu, hvala svim navijačkim skupinama", rekao je Lekić i poveo publiku u skandiranju "Torcida".