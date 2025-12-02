Splitska Udruga Inovatic osvojila srebro na svjetskom finalu robotike u Singapuru

Udruga Inovatic objavila je izvanredan uspjeh splitskog CroSpec tima, koji je osvojio srebrnu medalju na World Robot Olympiad™ INTERNATIONAL FINAL 2025 – najvećem svjetskom natjecanju u robotici, održanom od 26. do 28. studenoga 2025. u Marina Bay Sands centru u Singapuru.

Splitski dvojac, Ivano Tabak i Mihovil Letina, pod mentorstvom Joze Pivca, briljirao je u izrazito zahtjevnoj seniorskoj kategoriji Robo Mission te osvojio drugo mjesto u konkurenciji čak 95 ekipa iz cijelog svijeta.

Ovogodišnji WRO, održan pod temom “The Future of Robots”, okupio je više od 600 timova u svim kategorijama, čime je još jednom potvrđen status najmasovnijeg globalnog natjecanja u robotici i STEM edukaciji.

Iz Udruge Inovatic ističu kako sudjelovanje na ovom prestižnom događaju i osvajanje srebra ne bi bilo moguće bez podrške partnera i institucija koje prepoznaju važnost ulaganja u STEM obrazovanje. Posebna zahvala upućena je Splitsko-dalmatinskoj županiji i tvrtki Pevex d.o.o., čija je potpora bila ključna za pripreme i putovanje tima.

Važnu ulogu u dugoročnom razvoju programa Udruge imaju i partnerske organizacije: Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu (PMF-Split), Zajednica tehničke kulture grada Splita (ZTK-Split) te Hrvatski robotički savez (HROBOS). Njihova stručna i organizacijska podrška značajno doprinosi rastu STEM inicijativa te stvaranju okruženja u kojem mladi inovatori mogu napredovati.

Zahvala je upućena i medijima koji kontinuirano prate i promiču uspjehe CroSpec tima, čime pridonose vidljivosti STEM aktivnosti u zajednici.

Iz Udruge poručuju da je ovo iznimno postignuće snažan poticaj razvoju hrvatske robotike te dokaz da mladi domaći stručnjaci ravnopravno konkuriraju svjetskom vrhu. Uspjeh CroSpec tima dodatna je inspiracija i mladima koji razmišljaju o karijeri u STEM područjima, ali i institucijama, partnerima i kompanijama koje žele poduprijeti razvoj novih generacija tehnoloških talenata.

Udruga Inovatic najavljuje nastavak razvoja međunarodnih projekata i natjecanja, uz otvoren poziv medijima, institucijama i poslovnim partnerima za suradnju i podršku radu udruge te budućim uspjesima CroSpec tima.